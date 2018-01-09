بنزرت: ايقاف 6 اشخاص حاولوا اقتحام المستودع البلدي بماطر وغلق الطريق عدد 15 بمنزل بورقيبة

مكتب بنزرت- الشروق اون لاين- ايمان عبد الستار: افادت مصادر مطلعة للشروق اون لاين ان الوحدات الامنية بمنطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت تمكنت من التصدي مساء الثلاثاء لمحاولة مجموعة من الاشخاص السطو على المستودع البلدي بمعتمدية ماطر واقتحامه.

كما تم الاحتفاظ بـ3 اشخاص من اجل محاولة السطو في العقد الثاني والثالث من العمر . كما انه تم التصدي ايضا لمحاولة غلق الطريق عدد 15 بمعتمدية منزل بورقيبة والاحتفاظ في الاثناء بثلاثة عناصر .