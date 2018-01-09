الداخلية: أعمال النهب والسرقة طالت 11 ولاية والإيقافات شملت 237 شخصا (تحيين)

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قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد خليفة الشيباني، اليوم الأربعاء، إن أعمال الشغب والحرق والنهب طالت مناطق في 11 ولاية وتم على خلفيتها إيقاف 237 شخصا وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية.
وأوضح الشيباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الولايات التي شملتها تلك الأعمال هي منوبة وأريانة وتونس وبن عروس والقصرين وسيدي بوزيد وباجة وقبلي وصفاقس وقفصة وسوسة.
ففي قفصة، قال الناطق الرسمي إن وحدات الحرس الوطني بالولاية أوقفت اليوم الأربعاء 8 أشخاص اعترفوا بتورطهم في اقتحام مركز الأمن الوطني بـ "القطار" أين قاموا بإخراج الوثائق والتجهيزات الموجودة داخله، كما اعترفوا باقتحامهم مقر القباضة المالية وحرقه واقتحام المستودع البلدي أين قاموا بسرقة سيارتين ودراجة نارية.
وفي ولاية باجة تم اقتحام مقر القباضة المالية بمنطقة "نفزة "وحرقها ما أدى الى سقوط جزء من سقفها واقتحام المستودع البلدي ونهبه وكذلك نهب بلدية المكان وحرق جزء منها واقتحام مركز الامن الوطني بالمكان وسرقة جزء من محتوياتها وسرقة سيارتين واحدة تابعة للمركز المذكور واخرى تابعة للشرطة البلدية.
وقال الشيباني إن الوحدات الأمنية تمكنت اليوم الاربعاء من إلقاء القبض على عنصرين سلفيين تكفيريين أحدهما محل إقامة جبرية بعد أن أثبتت التحريات والصور تورط هذين العنصرين الخطيرين في حرق المؤسسات المذكورة.
وفي ولاية سيدي بوزيد، ذكر الشيباني أن مهاجمين قاموا بالعبث بمحول كهربائي تابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز وألحقوا أضرارا به ما أدى الى قطع التيار الكهربائي عن عدد المنازل بأحياء تابعة للمدينة، كما قامت عناصر أخرى بمهاجمة المستودع البلدي للمدينة وسرقة أربع دراجات نارية واقتحام مغازة تجارية ونهبها، بحسب ذات المصدر.
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد خليفة الشيباني، اليوم الأربعاء، إن أعمال الشغب والحرق والنهب طالت مناطق في 11 ولاية وتم على خلفيتها إيقاف 237 شخصا وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية.
وأوضح الشيباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الولايات التي شملتها تلك الأعمال هي منوبة وأريانة وتونس وبن عروس والقصرين وسيدي بوزيد وباجة وقبلي وصفاقس وقفصة وسوسة.
ففي قفصة، قال الناطق الرسمي إن وحدات الحرس الوطني بالولاية أوقفت اليوم الأربعاء 8 أشخاص اعترفوا بتورطهم في اقتحام مركز الأمن الوطني بـ "القطار" أين قاموا بإخراج الوثائق والتجهيزات الموجودة داخله، كما اعترفوا باقتحامهم مقر القباضة المالية وحرقه واقتحام المستودع البلدي أين قاموا بسرقة سيارتين ودراجة نارية.
وفي ولاية باجة تم اقتحام مقر القباضة المالية بمنطقة "نفزة "وحرقها ما أدى الى سقوط جزء من سقفها واقتحام المستودع البلدي ونهبه وكذلك نهب بلدية المكان وحرق جزء منها واقتحام مركز الامن الوطني بالمكان وسرقة جزء من محتوياتها وسرقة سيارتين واحدة تابعة للمركز المذكور واخرى تابعة للشرطة البلدية.
وقال الشيباني إن الوحدات الأمنية تمكنت اليوم الاربعاء من إلقاء القبض على عنصرين سلفيين تكفيريين أحدهما محل إقامة جبرية بعد أن أثبتت التحريات والصور تورط هذين العنصرين الخطيرين في حرق المؤسسات المذكورة.
وفي ولاية سيدي بوزيد، ذكر الشيباني أن مهاجمين قاموا بالعبث بمحول كهربائي تابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز وألحقوا أضرارا به ما أدى الى قطع التيار الكهربائي عن عدد المنازل بأحياء تابعة للمدينة، كما قامت عناصر أخرى بمهاجمة المستودع البلدي للمدينة وسرقة أربع دراجات نارية واقتحام مغازة تجارية ونهبها، بحسب ذات المصدر.
-
16:26السبسي يستقبل المدير العام للالكسو ووفد عن الناشرين العرب والهيئة العربية للمسرح
10 جانفي 2018
-
16:18مجلس القضاء العدلي يعين ناجم الغرسلي مدع عام لدى محكمة التعقيب
10 جانفي 2018
-
16:09الشاهد يزور البطان وينتقل الى طبربة
10 جانفي 2018
-
15:57منظمة الاعراف تدين بشدة كل اشكال الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمرافق العمومية
10 جانفي 2018
-
15:42المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين
10 جانفي 2018
-
15:29منزل بورقيبة: ايقاف عنصر مفتش من اجل التحريض على اقتحام المستودع البلدي
10 جانفي 2018
-
15:21اندلاع حريق ضخم بالقرب من مطار دبلن
10 جانفي 2018
-
15:04النمسا تحقق في حلقة جديدة من فساد الفيفا
10 جانفي 2018
-
14:52الإفراج بكفالة عن المشتبه به في تحويل أموال القذافي لساركوزي
10 جانفي 2018
-
14:42"بني وطني" قلق من الجمع بين العمل الحكومي والحزبي
10 جانفي 2018
-
14:27اتحاد الشغل يدعو إلى تجمع عمالي بساحة محمد علي يوم 14 جانفي
10 جانفي 2018
-
14:20دقاش: العثور على جثة كهل في منزله وعليها أثار اعتداء
10 جانفي 2018
-
14:12البرلمان يصادق على إحداث لجنة تحقيق برلمانية بشأن تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
10 جانفي 2018
-
14:06كرة اليد: النادي الافريقي ينتدب لاعبا ثانيا من جندوبة
10 جانفي 2018
-
13:51لاعب سعودي مهدد بالسجن بسبب رقصة (فيديو)
10 جانفي 2018
-
13:33الداخلية: أعمال النهب والسرقة طالت 11 ولاية والإيقافات شملت 237 شخصا (تحيين)
10 جانفي 2018
-
-
13:02بالصور.. حملات تنظيف على أثر عمليات التخريب والحرق بمدينة حمام الانف
10 جانفي 2018
-
13:00تلاميذ معهد دوز ينظفون مدخل المدينة بعد أحداث أمس
10 جانفي 2018
-
12:39صور من نفزة بعد احداث مساء الثلاثاء
10 جانفي 2018