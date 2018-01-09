الداخلية: أعمال النهب والسرقة طالت 11 ولاية والإيقافات شملت 237 شخصا (تحيين)

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد خليفة الشيباني، اليوم الأربعاء، إن أعمال الشغب والحرق والنهب طالت مناطق في 11 ولاية وتم على خلفيتها إيقاف 237 شخصا وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية.

وأوضح الشيباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الولايات التي شملتها تلك الأعمال هي منوبة وأريانة وتونس وبن عروس والقصرين وسيدي بوزيد وباجة وقبلي وصفاقس وقفصة وسوسة.

ففي قفصة، قال الناطق الرسمي إن وحدات الحرس الوطني بالولاية أوقفت اليوم الأربعاء 8 أشخاص اعترفوا بتورطهم في اقتحام مركز الأمن الوطني بـ "القطار" أين قاموا بإخراج الوثائق والتجهيزات الموجودة داخله، كما اعترفوا باقتحامهم مقر القباضة المالية وحرقه واقتحام المستودع البلدي أين قاموا بسرقة سيارتين ودراجة نارية.

وفي ولاية باجة تم اقتحام مقر القباضة المالية بمنطقة "نفزة "وحرقها ما أدى الى سقوط جزء من سقفها واقتحام المستودع البلدي ونهبه وكذلك نهب بلدية المكان وحرق جزء منها واقتحام مركز الامن الوطني بالمكان وسرقة جزء من محتوياتها وسرقة سيارتين واحدة تابعة للمركز المذكور واخرى تابعة للشرطة البلدية.

وقال الشيباني إن الوحدات الأمنية تمكنت اليوم الاربعاء من إلقاء القبض على عنصرين سلفيين تكفيريين أحدهما محل إقامة جبرية بعد أن أثبتت التحريات والصور تورط هذين العنصرين الخطيرين في حرق المؤسسات المذكورة.

وفي ولاية سيدي بوزيد، ذكر الشيباني أن مهاجمين قاموا بالعبث بمحول كهربائي تابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز وألحقوا أضرارا به ما أدى الى قطع التيار الكهربائي عن عدد المنازل بأحياء تابعة للمدينة، كما قامت عناصر أخرى بمهاجمة المستودع البلدي للمدينة وسرقة أربع دراجات نارية واقتحام مغازة تجارية ونهبها، بحسب ذات المصدر.