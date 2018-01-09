أبو السعود المسعدي في ذمة الله

تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: غيّب الموت فجر اليوم الناشر أبو السعود المسعدي على أثر سكتة قلبية عن سن تناهز السبعين عاما وأبو السعود المسعدي هو نجل المناضل الدستوري وحيد المسعدي شقيق محمود المسعدي الأكبر وهو خرٌيج كليٌة الحقوق في مدينة مونبلييه الفرنسية أنتمى لسنوات طويلة للحزب الشيوعي وترأس قائمته في دائرة نابل في أنتخابات 1981 منافسا للقائمة الدستورية التي ترأسها عمه محمود المسعدي

إنسحب من السياسة مطلع التسعينات وأسس أوٌل جمعية لأحباء المكتبة والكتٌاب في تازركة كما أسٌس الصالون الدولي للشريط المصوٌر وأسٌس جمعية محمود المسعدي للثقافة والفنون وأسٌس دار نشر بأسم المكتبة المتوسطية كما أسٌس شركة أنتاج سينمائي مع النٌاصر خمير وأنتجا شريط " بابا عزيزي "

رحم اللٌه أبو السعود المسعدي و" إنٌا للٌه وإنٌا إليه راجعون "