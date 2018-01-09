شبهات الفساد تواصل مطاردة عائلة نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشرطة تحقق في شبهات طلب سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة، من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، تمويل عمليات ترميم وإصلاح في منزل العائلة في قيسارية.

وتشتبه الشرطة بأن زوجة نتنياهو طلبت من ميلتشين دفع عشرات الآلاف من الشواقل لإجراء هذه الترميمات والإصلاحات.

ووفقا للشبهات، فإنه تم إرسال الطلب إلى المساعدة الشخصية لميلتشين، هداس كلاين، إلا أنه قوبل بالرفض، بحسب ما أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية.

وعقبت عائلة نتنياهو على هذه الشبهات بالقول: "الادعاءات عارية عن الصحة، لم تكن هناك كلمة واحدة في الخبر صحيحة، فالبيت في قيسارية مؤمن عليه، وعلى أية حال فإن الجهة التي تحملت تكاليف الإصلاح والترميم هي شركة التأمين".

واعتبرت النيابة العامة والشرطة هذه المعلومات مهمة وكذلك شهادة كلاين، لكونها تصف منهجية وكيفية عمل نتنياهو وزوجته في هذا الملف، الذي يطلق عليه "القضية 1000".

يشار إلى أن تحقيق الشرطة في "القضية 1000"، يتمحور حول شبهات بحصول رئيس الحكومة، بنيامين نتيناهو، وزوجته، على هدايا ثمينة بقيمة تقدر بمئات آلاف الشواقل ومجوهرات وشمبانيا وسجائر وبدل منافع من أصحاب الثروة المقربين منه، وعلى رأسهم أرنون ميلتشين.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية