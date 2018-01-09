طعن قضائي في قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تقدم المحامي ماركو فينيسيو ميخيا بشكوى قضائية أمام المحكمة الدستورية في غواتيمالا معتبرا قرار بلاده نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس انتهاكا للقانون الدولي.

وقال المحامي إن "تغييرا سياسيا كهذا كان يجب أن يطرح للاستفتاء"..."الرئيس جيمي موراليس ضرب عرض الحائط بالمعايير الحكومية بإعلان نقل السفارة على صفحته على موقع (فيسبوك) بدلا من تكليف وزارة الخارجية بإعلانه عبر القنوات الرسمية".

وبإعلانها نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس أصبحت غواتيمالا الدولة الأولى، والوحيدة حتى الآن، التي تحذو حذو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يذكر أن ترامب قرر مطلع ديسمبر عام 2017 نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في قرار تاريخي طوى فيه صفحة عقود من السياسة الخارجية لبلاده.