طعن قضائي في قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس

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تقدم المحامي ماركو فينيسيو ميخيا بشكوى قضائية أمام المحكمة الدستورية في غواتيمالا معتبرا قرار بلاده نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس انتهاكا للقانون الدولي.
وقال المحامي إن "تغييرا سياسيا كهذا كان يجب أن يطرح للاستفتاء"..."الرئيس جيمي موراليس ضرب عرض الحائط بالمعايير الحكومية بإعلان نقل السفارة على صفحته على موقع (فيسبوك) بدلا من تكليف وزارة الخارجية بإعلانه عبر القنوات الرسمية".
وبإعلانها نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس أصبحت غواتيمالا الدولة الأولى، والوحيدة حتى الآن، التي تحذو حذو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
يذكر أن ترامب قرر مطلع ديسمبر عام 2017 نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في قرار تاريخي طوى فيه صفحة عقود من السياسة الخارجية لبلاده.
تقدم المحامي ماركو فينيسيو ميخيا بشكوى قضائية أمام المحكمة الدستورية في غواتيمالا معتبرا قرار بلاده نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس انتهاكا للقانون الدولي.
وقال المحامي إن "تغييرا سياسيا كهذا كان يجب أن يطرح للاستفتاء"..."الرئيس جيمي موراليس ضرب عرض الحائط بالمعايير الحكومية بإعلان نقل السفارة على صفحته على موقع (فيسبوك) بدلا من تكليف وزارة الخارجية بإعلانه عبر القنوات الرسمية".
وبإعلانها نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس أصبحت غواتيمالا الدولة الأولى، والوحيدة حتى الآن، التي تحذو حذو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
يذكر أن ترامب قرر مطلع ديسمبر عام 2017 نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في قرار تاريخي طوى فيه صفحة عقود من السياسة الخارجية لبلاده.
-
01:36طعن قضائي في قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس
10 جانفي 2018
-
01:13قبلي: اقتحام فرع بنكي بسوق الأحد
10 جانفي 2018
-
00:57نائب يتنازل عن 10% من المنحة البرلمانية لفائدة خزينة الدولة
10 جانفي 2018
-
00:48الإعلان عن أغنى أثرياء العالم
10 جانفي 2018
-
00:24سفيان طوبال يتحدى المعارضة: "وريونا قوتكم في الشارع"
10 جانفي 2018
-
00:07عاجل: اقتحام المستودع البلدي بسيدي ثابت
10 جانفي 2018
-
-
23:56القصرين: ايقاف شخص للاشتباه في توزيعه اموال على المحتجين
09 جانفي 2018
-
23:44المكناسي: انقطاع التيار الكهربائي
09 جانفي 2018
-
23:42نابل: مصدر أمني يؤكد أن الوضع تحت السيطرة
09 جانفي 2018
-
23:24القيروان: تفريق عدد من المنحرفين حاولوا السطو على المستودع البلدي
09 جانفي 2018
-
23:18محمد صلاح يفوز بجائزة هدف الشهر (فيديو)
09 جانفي 2018
-
23:06حي هلال: تعرض عائلة الى "براكاج" من قبل منحرفين خلال الاحتجاجات الليلية (فيديو)
09 جانفي 2018
-
23:02سيدي بوزبد: احتجاجات ليلية في عدد من المناطق والامن يتدخل
09 جانفي 2018
-
22:45بنزرت: مواجهات في "باب جديد" والأمن يتمكن من السيطرة على الوضع
09 جانفي 2018
-
22:42بالصور.. منحرفون يضرمون النار في الاشجار بمنطقة حمام الشط
09 جانفي 2018
-
22:36القيروان: منحرفون يزودون المحتجين بالعجلات المطاطية ؟
09 جانفي 2018
-
22:32القيروان: عدد من الشباب يغلقون الطريق ويعتدون على المارة
09 جانفي 2018
-
22:28مصدر أمني: "التحركات الاجرامية بحي الانطلاقة منظّمة"
09 جانفي 2018
-
22:16عاجل: حرق بيت الصلاة لليهود بالحارة الكبيرة بجربة
09 جانفي 2018