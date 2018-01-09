نائب يتنازل عن 10% من المنحة البرلمانية لفائدة خزينة الدولة
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01:36طعن قضائي في قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس
10 جانفي 2018
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01:13قبلي: اقتحام فرع بنكي بسوق الأحد
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00:57نائب يتنازل عن 10% من المنحة البرلمانية لفائدة خزينة الدولة
10 جانفي 2018
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00:48الإعلان عن أغنى أثرياء العالم
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00:24سفيان طوبال يتحدى المعارضة: "وريونا قوتكم في الشارع"
10 جانفي 2018
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00:07عاجل: اقتحام المستودع البلدي بسيدي ثابت
10 جانفي 2018
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23:56القصرين: ايقاف شخص للاشتباه في توزيعه اموال على المحتجين
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23:44المكناسي: انقطاع التيار الكهربائي
09 جانفي 2018
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23:42نابل: مصدر أمني يؤكد أن الوضع تحت السيطرة
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23:24القيروان: تفريق عدد من المنحرفين حاولوا السطو على المستودع البلدي
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23:06حي هلال: تعرض عائلة الى "براكاج" من قبل منحرفين خلال الاحتجاجات الليلية (فيديو)
09 جانفي 2018
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23:02سيدي بوزبد: احتجاجات ليلية في عدد من المناطق والامن يتدخل
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22:45بنزرت: مواجهات في "باب جديد" والأمن يتمكن من السيطرة على الوضع
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22:42بالصور.. منحرفون يضرمون النار في الاشجار بمنطقة حمام الشط
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22:36القيروان: منحرفون يزودون المحتجين بالعجلات المطاطية ؟
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لم يتورّع الكيان الصهيوني في إطار حربه المتواصلة على الشعب الفلسطيني ،عن استخدام كل أسلحته الحربية ولم يتردّد في فتح كل الجبهات الممكنة ضد الشعب الفلسطيني بهدف محاصرته وتصفية...المزيد >>
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نائب يتنازل عن 10% من المنحة البرلمانية لفائدة خزينة الدولة
أعلن النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة مشروع تونس صلاح البرقاوي، في تدوينة له نشرها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مساء اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2018، عن تنازله عن 10% من المنحة البرلمانية لفائدة خزينة الدولة بداية من هذا الشهر وإلى آخر المدة.
طعن قضائي في قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس
10 جانفي 2018 السّاعة 01:36
تقدم المحامي ماركو فينيسيو ميخيا بشكوى قضائية أمام المحكمة الدستورية في غواتيمالا معتبرا قرار بلاده نقل...المزيد >>
قبلي: اقتحام فرع بنكي بسوق الأحد
10 جانفي 2018 السّاعة 01:13
قام عدد من المحتجين بقبلي بإقتحام فرع بنكي بمعتمدية سوق الاحد من قبل كما قاموا بالعبث بمحتوياته. وقد وصلت...المزيد >>
نائب يتنازل عن 10% من المنحة البرلمانية لفائدة خزينة الدولة
10 جانفي 2018 السّاعة 00:57
أعلن النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة مشروع تونس صلاح البرقاوي، في تدوينة له نشرها بموقع التواصل الاجتماعي...المزيد >>
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10 جانفي 2018 السّاعة 00:48
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نائب يتنازل عن 10% من المنحة البرلمانية لفائدة خزينة الدولة
أعلن النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة مشروع تونس صلاح البرقاوي، في تدوينة له نشرها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مساء اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2018، عن تنازله عن 10% من المنحة البرلمانية لفائدة خزينة الدولة بداية من هذا الشهر وإلى آخر المدة.
طعن قضائي في قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس
10 جانفي 2018 السّاعة 01:36
تقدم المحامي ماركو فينيسيو ميخيا بشكوى قضائية أمام المحكمة الدستورية في غواتيمالا معتبرا قرار بلاده نقل...المزيد >>
قبلي: اقتحام فرع بنكي بسوق الأحد
10 جانفي 2018 السّاعة 01:13
قام عدد من المحتجين بقبلي بإقتحام فرع بنكي بمعتمدية سوق الاحد من قبل كما قاموا بالعبث بمحتوياته. وقد وصلت...المزيد >>
نائب يتنازل عن 10% من المنحة البرلمانية لفائدة خزينة الدولة
10 جانفي 2018 السّاعة 00:57
أعلن النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة مشروع تونس صلاح البرقاوي، في تدوينة له نشرها بموقع التواصل الاجتماعي...المزيد >>
الإعلان عن أغنى أثرياء العالم
10 جانفي 2018 السّاعة 00:48
أصبح جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون" ومديرها التنفيذي، أغنى الأثرياء في العالم وفقا لوكالة بلومبيرغ (Bloomberg)...المزيد >>
-
01:36طعن قضائي في قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس
10 جانفي 2018
-
01:13قبلي: اقتحام فرع بنكي بسوق الأحد
10 جانفي 2018
-
00:57نائب يتنازل عن 10% من المنحة البرلمانية لفائدة خزينة الدولة
10 جانفي 2018
-
00:48الإعلان عن أغنى أثرياء العالم
10 جانفي 2018
-
00:24سفيان طوبال يتحدى المعارضة: "وريونا قوتكم في الشارع"
10 جانفي 2018
-
00:07عاجل: اقتحام المستودع البلدي بسيدي ثابت
10 جانفي 2018
-
-
23:56القصرين: ايقاف شخص للاشتباه في توزيعه اموال على المحتجين
09 جانفي 2018
-
23:44المكناسي: انقطاع التيار الكهربائي
09 جانفي 2018
-
23:42نابل: مصدر أمني يؤكد أن الوضع تحت السيطرة
09 جانفي 2018
-
23:24القيروان: تفريق عدد من المنحرفين حاولوا السطو على المستودع البلدي
09 جانفي 2018
-
23:18محمد صلاح يفوز بجائزة هدف الشهر (فيديو)
09 جانفي 2018
-
23:06حي هلال: تعرض عائلة الى "براكاج" من قبل منحرفين خلال الاحتجاجات الليلية (فيديو)
09 جانفي 2018
-
23:02سيدي بوزبد: احتجاجات ليلية في عدد من المناطق والامن يتدخل
09 جانفي 2018
-
22:45بنزرت: مواجهات في "باب جديد" والأمن يتمكن من السيطرة على الوضع
09 جانفي 2018
-
22:42بالصور.. منحرفون يضرمون النار في الاشجار بمنطقة حمام الشط
09 جانفي 2018
-
22:36القيروان: منحرفون يزودون المحتجين بالعجلات المطاطية ؟
09 جانفي 2018
-
22:32القيروان: عدد من الشباب يغلقون الطريق ويعتدون على المارة
09 جانفي 2018
-
22:28مصدر أمني: "التحركات الاجرامية بحي الانطلاقة منظّمة"
09 جانفي 2018
-
22:16عاجل: حرق بيت الصلاة لليهود بالحارة الكبيرة بجربة
09 جانفي 2018
النوري الصلالحرب على «الاونروا»... وحقّ العودة
لم يتورّع الكيان الصهيوني في إطار حربه المتواصلة على الشعب الفلسطيني ،عن استخدام كل أسلحته الحربية ولم يتردّد في فتح كل الجبهات الممكنة ضد الشعب الفلسطيني بهدف محاصرته وتصفية...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة