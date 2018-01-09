نائب يتنازل عن 10% من المنحة البرلمانية لفائدة خزينة الدولة

أعلن النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة مشروع تونس صلاح البرقاوي، في تدوينة له نشرها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مساء اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2018، عن تنازله عن 10% من المنحة البرلمانية لفائدة خزينة الدولة بداية من هذا الشهر وإلى آخر المدة.