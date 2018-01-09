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يوم الأربعاء 10 جانفي 2018
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نائب يتنازل عن 10% من المنحة البرلمانية لفائدة خزينة الدولة
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الأولى
نائب يتنازل عن 10% من المنحة البرلمانية لفائدة خزينة الدولة
10 جانفي 2018 | 00:57

أعلن النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة مشروع تونس صلاح البرقاوي، في تدوينة له نشرها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مساء اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2018، عن تنازله عن 10% من المنحة البرلمانية لفائدة خزينة الدولة بداية من هذا الشهر وإلى آخر المدة.

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الأولى
نائب يتنازل عن 10% من المنحة البرلمانية لفائدة خزينة الدولة
10 جانفي 2018 | 00:57

أعلن النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة مشروع تونس صلاح البرقاوي، في تدوينة له نشرها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مساء اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2018، عن تنازله عن 10% من المنحة البرلمانية لفائدة خزينة الدولة بداية من هذا الشهر وإلى آخر المدة.

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قبلي: اقتحام فرع بنكي بسوق الأحد‎
10 جانفي 2018 السّاعة 01:13
قام عدد من المحتجين بقبلي بإقتحام فرع بنكي بمعتمدية سوق الاحد من قبل كما قاموا بالعبث بمحتوياته. وقد وصلت...
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نائب يتنازل عن 10% من المنحة البرلمانية لفائدة خزينة الدولة
10 جانفي 2018 السّاعة 00:57
أعلن النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة مشروع تونس صلاح البرقاوي، في تدوينة له نشرها بموقع التواصل الاجتماعي...
المزيد >>
الإعلان عن أغنى أثرياء العالم
10 جانفي 2018 السّاعة 00:48
أصبح جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون" ومديرها التنفيذي، أغنى الأثرياء في العالم وفقا لوكالة بلومبيرغ (Bloomberg)...
المزيد >>
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النوري الصل
الحرب على «الاونروا»... وحقّ العودة
لم يتورّع الكيان الصهيوني في إطار حربه المتواصلة على الشعب الفلسطيني ،عن استخدام كل أسلحته الحربية ولم يتردّد في فتح كل الجبهات الممكنة ضد الشعب الفلسطيني بهدف محاصرته وتصفية...
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