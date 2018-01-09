الإعلان عن أغنى أثرياء العالم

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أصبح جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون" ومديرها التنفيذي، أغنى الأثرياء في العالم وفقا لوكالة بلومبيرغ (Bloomberg) الدولية.
وذكرت بلومبيرغ أن ثروة بيزوس، بلغت بحلول أوائل عام 2018، 105.1 مليارات دولار، بالإضافة إلى امتلاكه وكالة الفضاء الخاصة "Blue Origin" ودائرة النشر "The Washington Post".
وحل بعد بيزوس، ثانيا، مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس بثروة بلغت 93.3 مليار دولار، وثالثا، المستثمر وارن بافيت، 87.2 مليار دولار، ومؤسس الفيسبوك، مارك زوكربيرغ، حل رابعا بثروة بلغت 77.5 مليار دولار، وخامسا، الرئيس السابق لـ"Inditex " أمانسيو أورتيغا، بثروة تبلغ 76 مليار دولار.
وبلغت قيمة السهم الواحد لـ Amazon.com بتاريخ 9 يناير 2018، 1246 دولارا، الأمر الذي يعتبر ارتفاعا تاريخيا للمنصة الإلكترونية. ويمتلك بيزوس منها حوالي 79 مليون سهم.
وأصبح جيف بيزوس أغنى رجل في العالم لأول مرة في يوليو 2017، إذ قدرت مجلة فوربس ثروته في ذلك الوقت بـ 90.6 مليار دولار.
وتشير وكالة "نوفوستي" إلى أن ثروة بيزوس، هكذا، زادت خلال نصف عام بنحو 15 مليار دولار.
أصبح جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون" ومديرها التنفيذي، أغنى الأثرياء في العالم وفقا لوكالة بلومبيرغ (Bloomberg) الدولية.
وذكرت بلومبيرغ أن ثروة بيزوس، بلغت بحلول أوائل عام 2018، 105.1 مليارات دولار، بالإضافة إلى امتلاكه وكالة الفضاء الخاصة "Blue Origin" ودائرة النشر "The Washington Post".
وحل بعد بيزوس، ثانيا، مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس بثروة بلغت 93.3 مليار دولار، وثالثا، المستثمر وارن بافيت، 87.2 مليار دولار، ومؤسس الفيسبوك، مارك زوكربيرغ، حل رابعا بثروة بلغت 77.5 مليار دولار، وخامسا، الرئيس السابق لـ"Inditex " أمانسيو أورتيغا، بثروة تبلغ 76 مليار دولار.
وبلغت قيمة السهم الواحد لـ Amazon.com بتاريخ 9 يناير 2018، 1246 دولارا، الأمر الذي يعتبر ارتفاعا تاريخيا للمنصة الإلكترونية. ويمتلك بيزوس منها حوالي 79 مليون سهم.
وأصبح جيف بيزوس أغنى رجل في العالم لأول مرة في يوليو 2017، إذ قدرت مجلة فوربس ثروته في ذلك الوقت بـ 90.6 مليار دولار.
وتشير وكالة "نوفوستي" إلى أن ثروة بيزوس، هكذا، زادت خلال نصف عام بنحو 15 مليار دولار.
-
01:36طعن قضائي في قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس
10 جانفي 2018
-
01:13قبلي: اقتحام فرع بنكي بسوق الأحد
10 جانفي 2018
-
00:57نائب يتنازل عن 10% من المنحة البرلمانية لفائدة خزينة الدولة
10 جانفي 2018
-
00:48الإعلان عن أغنى أثرياء العالم
10 جانفي 2018
-
00:24سفيان طوبال يتحدى المعارضة: "وريونا قوتكم في الشارع"
10 جانفي 2018
-
00:07عاجل: اقتحام المستودع البلدي بسيدي ثابت
10 جانفي 2018
-
-
23:56القصرين: ايقاف شخص للاشتباه في توزيعه اموال على المحتجين
09 جانفي 2018
-
23:44المكناسي: انقطاع التيار الكهربائي
09 جانفي 2018
-
23:42نابل: مصدر أمني يؤكد أن الوضع تحت السيطرة
09 جانفي 2018
-
23:24القيروان: تفريق عدد من المنحرفين حاولوا السطو على المستودع البلدي
09 جانفي 2018
-
23:18محمد صلاح يفوز بجائزة هدف الشهر (فيديو)
09 جانفي 2018
-
23:06حي هلال: تعرض عائلة الى "براكاج" من قبل منحرفين خلال الاحتجاجات الليلية (فيديو)
09 جانفي 2018
-
23:02سيدي بوزبد: احتجاجات ليلية في عدد من المناطق والامن يتدخل
09 جانفي 2018
-
22:45بنزرت: مواجهات في "باب جديد" والأمن يتمكن من السيطرة على الوضع
09 جانفي 2018
-
22:42بالصور.. منحرفون يضرمون النار في الاشجار بمنطقة حمام الشط
09 جانفي 2018
-
22:36القيروان: منحرفون يزودون المحتجين بالعجلات المطاطية ؟
09 جانفي 2018
-
22:32القيروان: عدد من الشباب يغلقون الطريق ويعتدون على المارة
09 جانفي 2018
-
22:28مصدر أمني: "التحركات الاجرامية بحي الانطلاقة منظّمة"
09 جانفي 2018
-
22:16عاجل: حرق بيت الصلاة لليهود بالحارة الكبيرة بجربة
09 جانفي 2018