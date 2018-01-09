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يوم الأربعاء 10 جانفي 2018
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سفيان طوبال يتحدى المعارضة: "وريونا قوتكم في الشارع"
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السياسي
سفيان طوبال يتحدى المعارضة: "وريونا قوتكم في الشارع"
10 جانفي 2018 | 00:24

ندد رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال ما اسماه الحرق والنهب الذي شهدته عدد من ولايات الجمهورية رفضا لقانون المالية 2018.

وقال سفيان طوبال ان الجميع كان موافقا على بنود القانون مضيفا " يكفي مزايدات سياسية ويكفي مغالطة للشعب التونسي".

وتابع سفيان طوبال " قررنا اتخاذ إصلاحات اقتصادية وذلك حتى لا تصل تونس الى الإفلاس مشيرا بان جميع خبراء الاقتصاد اكدوا ان الحل في اتخاذ تلك الإجراءات".

وتحدى طوبال احزاب المعارضة قائلا "اذا اردتم الخروج للشارع فلتفعلوا لنرى حجمكم الحقيقي".

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السياسي
سفيان طوبال يتحدى المعارضة: "وريونا قوتكم في الشارع"
10 جانفي 2018 | 00:24

ندد رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال ما اسماه الحرق والنهب الذي شهدته عدد من ولايات الجمهورية رفضا لقانون المالية 2018.

وقال سفيان طوبال ان الجميع كان موافقا على بنود القانون مضيفا " يكفي مزايدات سياسية ويكفي مغالطة للشعب التونسي".

وتابع سفيان طوبال " قررنا اتخاذ إصلاحات اقتصادية وذلك حتى لا تصل تونس الى الإفلاس مشيرا بان جميع خبراء الاقتصاد اكدوا ان الحل في اتخاذ تلك الإجراءات".

وتحدى طوبال احزاب المعارضة قائلا "اذا اردتم الخروج للشارع فلتفعلوا لنرى حجمكم الحقيقي".

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النوري الصل
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لم يتورّع الكيان الصهيوني في إطار حربه المتواصلة على الشعب الفلسطيني ،عن استخدام كل أسلحته الحربية ولم يتردّد في فتح كل الجبهات الممكنة ضد الشعب الفلسطيني بهدف محاصرته وتصفية...
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