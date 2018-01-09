سفيان طوبال يتحدى المعارضة: "وريونا قوتكم في الشارع"

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ندد رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال ما اسماه الحرق والنهب الذي شهدته عدد من ولايات الجمهورية رفضا لقانون المالية 2018.
وقال سفيان طوبال ان الجميع كان موافقا على بنود القانون مضيفا " يكفي مزايدات سياسية ويكفي مغالطة للشعب التونسي".
وتابع سفيان طوبال " قررنا اتخاذ إصلاحات اقتصادية وذلك حتى لا تصل تونس الى الإفلاس مشيرا بان جميع خبراء الاقتصاد اكدوا ان الحل في اتخاذ تلك الإجراءات".
وتحدى طوبال احزاب المعارضة قائلا "اذا اردتم الخروج للشارع فلتفعلوا لنرى حجمكم الحقيقي".
ندد رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال ما اسماه الحرق والنهب الذي شهدته عدد من ولايات الجمهورية رفضا لقانون المالية 2018.
وقال سفيان طوبال ان الجميع كان موافقا على بنود القانون مضيفا " يكفي مزايدات سياسية ويكفي مغالطة للشعب التونسي".
وتابع سفيان طوبال " قررنا اتخاذ إصلاحات اقتصادية وذلك حتى لا تصل تونس الى الإفلاس مشيرا بان جميع خبراء الاقتصاد اكدوا ان الحل في اتخاذ تلك الإجراءات".
وتحدى طوبال احزاب المعارضة قائلا "اذا اردتم الخروج للشارع فلتفعلوا لنرى حجمكم الحقيقي".
-
01:36طعن قضائي في قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس
10 جانفي 2018
-
01:13قبلي: اقتحام فرع بنكي بسوق الأحد
10 جانفي 2018
-
00:57نائب يتنازل عن 10% من المنحة البرلمانية لفائدة خزينة الدولة
10 جانفي 2018
-
00:48الإعلان عن أغنى أثرياء العالم
10 جانفي 2018
-
00:24سفيان طوبال يتحدى المعارضة: "وريونا قوتكم في الشارع"
10 جانفي 2018
-
00:07عاجل: اقتحام المستودع البلدي بسيدي ثابت
10 جانفي 2018
-
-
23:56القصرين: ايقاف شخص للاشتباه في توزيعه اموال على المحتجين
09 جانفي 2018
-
23:44المكناسي: انقطاع التيار الكهربائي
09 جانفي 2018
-
23:42نابل: مصدر أمني يؤكد أن الوضع تحت السيطرة
09 جانفي 2018
-
23:24القيروان: تفريق عدد من المنحرفين حاولوا السطو على المستودع البلدي
09 جانفي 2018
-
23:18محمد صلاح يفوز بجائزة هدف الشهر (فيديو)
09 جانفي 2018
-
23:06حي هلال: تعرض عائلة الى "براكاج" من قبل منحرفين خلال الاحتجاجات الليلية (فيديو)
09 جانفي 2018
-
23:02سيدي بوزبد: احتجاجات ليلية في عدد من المناطق والامن يتدخل
09 جانفي 2018
-
22:45بنزرت: مواجهات في "باب جديد" والأمن يتمكن من السيطرة على الوضع
09 جانفي 2018
-
22:42بالصور.. منحرفون يضرمون النار في الاشجار بمنطقة حمام الشط
09 جانفي 2018
-
22:36القيروان: منحرفون يزودون المحتجين بالعجلات المطاطية ؟
09 جانفي 2018
-
22:32القيروان: عدد من الشباب يغلقون الطريق ويعتدون على المارة
09 جانفي 2018
-
22:28مصدر أمني: "التحركات الاجرامية بحي الانطلاقة منظّمة"
09 جانفي 2018
-
22:16عاجل: حرق بيت الصلاة لليهود بالحارة الكبيرة بجربة
09 جانفي 2018