محتجون يغلقون الطريق الوطنية رقم 1 بين صفاقس وقابس

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

وذلك بسبب تكرر معاناة التلاميذ والعملة القاصدين مركز ولاية صفاقس بسبب الغياب الكلي لمختلف وسائل النقل مما جعل المنطقة في شبه عزلة خصوصا التلاميذ والطلبة مطالبين السلط المعنية بتوفير وسائل النقل في أقرب الٱجال.

أغلق محتجون اليوم الطريق الوطنية عدد1 الرابطة بين صفاقس وقابس على مستوى عمادة قرقور التابعة لمعتمدية عقارب .