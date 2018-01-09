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يوم الثلاثاء 09 جانفي 2018
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نائب رئيس البرلمان العربي: الخلافات بين تونس والامارات "سحابة صيف"
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السياسي
نائب رئيس البرلمان العربي: الخلافات بين تونس والامارات "سحابة صيف"
09 جانفي 2018 | 15:38

تونس –الشروق اون لاين –سرحان الشيخاوي:

صرّح نائب رئيس البرلمان العربي ونائب حركة النهضة بالبرلمان التونسي احمد المشرقي للشروق اون لاين ,تعليقا على انفراج الازمة بين تونس والامارات قائلا ان الخلافات كانت ناتجة عن مسائل تقنية ولا تمس طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين واعتبر ان العلاقة بين الدولتين وطيدة وراسخة منذ ان اسّس لها في البداية الشيخ زايد و الرئيس الاسبق  الحبيب بورقيبة ,كما اعتبر ان تونس داعمة للامارات في قضاياها العادلة خاصة منها احتلال جزرها الثلاثة (  طنب الكبرى ,طنب الصغرى و ابو موسى ) ..كما اكد المشرقي ان الامارات تقف الى جانب تونس في مقاومتها للارهاب ودعم اقتصادها في اتجاهات التنمية .

المشرقي اكّد تدخل العديد من الاطراف لفض الخلاف الذي حصل بين تونس والامارات واعتبره "سحابة صيف " مرت بسرعة و عات العلاقات الى مجراها الاصلي ومن الضروري مزيق تعميقها .

 

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نائب رئيس البرلمان العربي: الخلافات بين تونس والامارات "سحابة صيف"
09 جانفي 2018 | 15:38

تونس –الشروق اون لاين –سرحان الشيخاوي:

صرّح نائب رئيس البرلمان العربي ونائب حركة النهضة بالبرلمان التونسي احمد المشرقي للشروق اون لاين ,تعليقا على انفراج الازمة بين تونس والامارات قائلا ان الخلافات كانت ناتجة عن مسائل تقنية ولا تمس طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين واعتبر ان العلاقة بين الدولتين وطيدة وراسخة منذ ان اسّس لها في البداية الشيخ زايد و الرئيس الاسبق  الحبيب بورقيبة ,كما اعتبر ان تونس داعمة للامارات في قضاياها العادلة خاصة منها احتلال جزرها الثلاثة (  طنب الكبرى ,طنب الصغرى و ابو موسى ) ..كما اكد المشرقي ان الامارات تقف الى جانب تونس في مقاومتها للارهاب ودعم اقتصادها في اتجاهات التنمية .

المشرقي اكّد تدخل العديد من الاطراف لفض الخلاف الذي حصل بين تونس والامارات واعتبره "سحابة صيف " مرت بسرعة و عات العلاقات الى مجراها الاصلي ومن الضروري مزيق تعميقها .

 

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