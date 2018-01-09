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يوم الثلاثاء 09 جانفي 2018
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عودة الهدوء إلى معتمدية القطار اثر الاحتجاجات التي جدت البارحة
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الأولى
عودة الهدوء إلى معتمدية القطار اثر الاحتجاجات التي جدت البارحة
09 جانفي 2018 | 15:15

عاد صباح اليوم الثلاثاء الهدوء إلى معتمدية القطار من ولاية قفصة اثر المواجهات التي شهدتها ليلة البارحة بين محتجين وقوات الأمن وفق ما أكده معتمد المنطقة عصام بن جدو .

وأضاف المصدر ذاته (وات) في الجهة، انه قد تم حرق مركز الأمن بتجهيزاته ومقر القباضة المالية وسرقة التبغ الموجود بها من قبل المحتجين ، كما تم اقتحام المستودع البلدي والمغازة وتخريب معدات البلدية وسرقة شاحنة خفيفة و قد تم العثور عليها صباحا وفق قوله.

 وأوضح عصام بن جدو انه تم العثور على الخزينة المالية الخاصة بالقباضة وقد تم تسليمها إلى أمانة المال الجهوية، مشيرا إلى أن عدد من المحتجين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و25 سنة عمدوا في بداية احتجاجاتهم إلى غلق الطريق الوطنية عدد 15 الرابطة بين ولايتي قفصة وقابس وقاموا بحجز شاحنة نقل الفسفاط وإفراغ حمولتها وفق قوله.

 

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عودة الهدوء إلى معتمدية القطار اثر الاحتجاجات التي جدت البارحة
09 جانفي 2018 | 15:15

عاد صباح اليوم الثلاثاء الهدوء إلى معتمدية القطار من ولاية قفصة اثر المواجهات التي شهدتها ليلة البارحة بين محتجين وقوات الأمن وفق ما أكده معتمد المنطقة عصام بن جدو .

وأضاف المصدر ذاته (وات) في الجهة، انه قد تم حرق مركز الأمن بتجهيزاته ومقر القباضة المالية وسرقة التبغ الموجود بها من قبل المحتجين ، كما تم اقتحام المستودع البلدي والمغازة وتخريب معدات البلدية وسرقة شاحنة خفيفة و قد تم العثور عليها صباحا وفق قوله.

 وأوضح عصام بن جدو انه تم العثور على الخزينة المالية الخاصة بالقباضة وقد تم تسليمها إلى أمانة المال الجهوية، مشيرا إلى أن عدد من المحتجين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و25 سنة عمدوا في بداية احتجاجاتهم إلى غلق الطريق الوطنية عدد 15 الرابطة بين ولايتي قفصة وقابس وقاموا بحجز شاحنة نقل الفسفاط وإفراغ حمولتها وفق قوله.

 

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