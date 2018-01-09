هدوء حذر يسود منطقتي التضامن والمنيهلة

يسود منطقتي التضامن والمنيهلة من ولاية اريانة هدوء حذر بعد الاحتجاجات التي شهدتهما الليلة الفارطة على غلاء المعيشة وارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية من قبل مجموعة من المواطنين ادت الى مناوشات مع رجال الامن وعمليات سرقة ونهب لعدد من المحلات التجارية والبنوك بالجهة .

وحسب ما افادت به مصادر من الحرس الوطني مراسلة /وات/ اليوم الثلاثاء فقد تمركزت الوحدات الامنية بمداخل منطقتي المنيهلة والتضامن والشوارع الرئيسية لتامين السير الطبيعي لحركة المرور والحركة التجارية بعد مواجهات وصفت "بالعنيفة" ادت الى ايقاف عدد من المتورطين في عمليات السرقة والنهب التي طالت بالخصوص الموزعات الالية لبعض البنوك ومحلات تجارية لاسيما المغازة العامة بالمنطقة.

ويشار الى احتدام المواجهات ليلة امس الاثنين بين المحتجين من متساكني التضامن والمنيهلة وقوات الامن على مستوى حي الانطلاقة وشارع ابن خلدون بالتضامن قام خلالها المحتجون برشق اعوان الامن بالحجارة وقطع الطريق على مستوى منطقة "النقرة" والمحطة النهائية للمترو الخفيف بالانطلاقة في اتجاه بنزرت حيث تواصلت المواجهات الليلية الى ساعات متاخرة من صباح اليوم الثلاثاء قبل ان يتم تفريق المحتجين وايقاف الضالعين في عمليات النهب والسرقة.