هدوء حذر يسود منطقتي التضامن والمنيهلة

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يسود منطقتي التضامن والمنيهلة من ولاية اريانة هدوء حذر بعد الاحتجاجات التي شهدتهما الليلة الفارطة على غلاء المعيشة وارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية من قبل مجموعة من المواطنين ادت الى مناوشات مع رجال الامن وعمليات سرقة ونهب لعدد من المحلات التجارية والبنوك بالجهة .
وحسب ما افادت به مصادر من الحرس الوطني مراسلة /وات/ اليوم الثلاثاء فقد تمركزت الوحدات الامنية بمداخل منطقتي المنيهلة والتضامن والشوارع الرئيسية لتامين السير الطبيعي لحركة المرور والحركة التجارية بعد مواجهات وصفت "بالعنيفة" ادت الى ايقاف عدد من المتورطين في عمليات السرقة والنهب التي طالت بالخصوص الموزعات الالية لبعض البنوك ومحلات تجارية لاسيما المغازة العامة بالمنطقة.
ويشار الى احتدام المواجهات ليلة امس الاثنين بين المحتجين من متساكني التضامن والمنيهلة وقوات الامن على مستوى حي الانطلاقة وشارع ابن خلدون بالتضامن قام خلالها المحتجون برشق اعوان الامن بالحجارة وقطع الطريق على مستوى منطقة "النقرة" والمحطة النهائية للمترو الخفيف بالانطلاقة في اتجاه بنزرت حيث تواصلت المواجهات الليلية الى ساعات متاخرة من صباح اليوم الثلاثاء قبل ان يتم تفريق المحتجين وايقاف الضالعين في عمليات النهب والسرقة.
يسود منطقتي التضامن والمنيهلة من ولاية اريانة هدوء حذر بعد الاحتجاجات التي شهدتهما الليلة الفارطة على غلاء المعيشة وارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية من قبل مجموعة من المواطنين ادت الى مناوشات مع رجال الامن وعمليات سرقة ونهب لعدد من المحلات التجارية والبنوك بالجهة .
وحسب ما افادت به مصادر من الحرس الوطني مراسلة /وات/ اليوم الثلاثاء فقد تمركزت الوحدات الامنية بمداخل منطقتي المنيهلة والتضامن والشوارع الرئيسية لتامين السير الطبيعي لحركة المرور والحركة التجارية بعد مواجهات وصفت "بالعنيفة" ادت الى ايقاف عدد من المتورطين في عمليات السرقة والنهب التي طالت بالخصوص الموزعات الالية لبعض البنوك ومحلات تجارية لاسيما المغازة العامة بالمنطقة.
ويشار الى احتدام المواجهات ليلة امس الاثنين بين المحتجين من متساكني التضامن والمنيهلة وقوات الامن على مستوى حي الانطلاقة وشارع ابن خلدون بالتضامن قام خلالها المحتجون برشق اعوان الامن بالحجارة وقطع الطريق على مستوى منطقة "النقرة" والمحطة النهائية للمترو الخفيف بالانطلاقة في اتجاه بنزرت حيث تواصلت المواجهات الليلية الى ساعات متاخرة من صباح اليوم الثلاثاء قبل ان يتم تفريق المحتجين وايقاف الضالعين في عمليات النهب والسرقة.
-
17:02الان: الشاهد يجتمع بوزيري الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الامنية والعسكرية
09 جانفي 2018
-
16:49إسرائيليون يطعنون نجل شقيق رئيس وزراء فرنسا
09 جانفي 2018
-
16:35شلغوم: قانون المالية 2018 لا يتضمن اي اجراء من شانه ان يؤثر على نشاط المؤسسات
09 جانفي 2018
-
16:19جلمة: وحدات الجيش تؤمن المؤسسات العمومية
09 جانفي 2018
-
16:05محتجون يغلقون الطريق الوطنية رقم 1 بين صفاقس وقابس
09 جانفي 2018
-
15:55الطبوبي يدعو إلى زيادة استثنائية عاجلة في منح العائلات المعوزة وفي الأجر الأدني
09 جانفي 2018
-
15:38نائب رئيس البرلمان العربي: الخلافات بين تونس والامارات "سحابة صيف"
09 جانفي 2018
-
-
15:15عودة الهدوء إلى معتمدية القطار اثر الاحتجاجات التي جدت البارحة
09 جانفي 2018
-
14:58هدوء حذر يسود منطقتي التضامن والمنيهلة
09 جانفي 2018
-
14:55ملولش: إشعال العجلات المطاطية احتجاجا على غلاء الأسعار
09 جانفي 2018
-
14:54عودة الهدوء الى طبربة وخسائر تطال فرع بنكي بها ومركز الامني الوطني بالبطان
09 جانفي 2018
-
14:44في قفصة والقطار: عمليات نهب وتخريب وحرق مركز امني وايقافات عديدة
09 جانفي 2018
-
14:39ماذا في لقاء رئيس الجمهورية برئيس البرلمان؟
09 جانفي 2018
-
14:33مقتل 8 "إرهابيين" في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية بالعريش
09 جانفي 2018
-
-
14:22تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجرجيس
09 جانفي 2018
-
14:14القصرين: حجز أكثر من 1200 علبة دخان مجهولة المصدر
09 جانفي 2018
-
14:05بنزرت: الاحتفاظ بمواطن تركي يشتبه في ضلوعه في جريمة قتل
09 جانفي 2018
-
13:57سيدي بوزيد: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
09 جانفي 2018