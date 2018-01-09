ملولش: إشعال العجلات المطاطية احتجاجا على غلاء الأسعار

مكتب المهدية –الشروق أون لاين – أنور الغريبي:

خرج عدد من سكان مدينة "ملولش" من ولاية المهدية ظهر اليوم الثلاثاء في مظاهرة احتجاجية سلمية على غلاء الأسعار، وللمطالبة بالتنمية، والتشغيل.

وقد أشعل المحتجّون عددا من الإطارات المطاطية، وأغلقوا الطريق المحاذي للمعهد الثانوي الواقع وسط المدينة مطالبين بالتنمية، والتشغيل، وبتعيين معتمد في أقرب الأوقات الممكنة بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ 6 أشهر وفق تعبيرهم.

يُذكر أن المظاهرة لم تسجل أية مواجهات مع الوحدات الأمنية، وحافظت على طابعها السلمي ولم تشهد اي عمليات عنف.