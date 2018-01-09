ملولش: إشعال العجلات المطاطية احتجاجا على غلاء الأسعار

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مكتب المهدية –الشروق أون لاين – أنور الغريبي:
خرج عدد من سكان مدينة "ملولش" من ولاية المهدية ظهر اليوم الثلاثاء في مظاهرة احتجاجية سلمية على غلاء الأسعار، وللمطالبة بالتنمية، والتشغيل.
وقد أشعل المحتجّون عددا من الإطارات المطاطية، وأغلقوا الطريق المحاذي للمعهد الثانوي الواقع وسط المدينة مطالبين بالتنمية، والتشغيل، وبتعيين معتمد في أقرب الأوقات الممكنة بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ 6 أشهر وفق تعبيرهم.
يُذكر أن المظاهرة لم تسجل أية مواجهات مع الوحدات الأمنية، وحافظت على طابعها السلمي ولم تشهد اي عمليات عنف.
مكتب المهدية –الشروق أون لاين – أنور الغريبي:
خرج عدد من سكان مدينة "ملولش" من ولاية المهدية ظهر اليوم الثلاثاء في مظاهرة احتجاجية سلمية على غلاء الأسعار، وللمطالبة بالتنمية، والتشغيل.
وقد أشعل المحتجّون عددا من الإطارات المطاطية، وأغلقوا الطريق المحاذي للمعهد الثانوي الواقع وسط المدينة مطالبين بالتنمية، والتشغيل، وبتعيين معتمد في أقرب الأوقات الممكنة بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ 6 أشهر وفق تعبيرهم.
يُذكر أن المظاهرة لم تسجل أية مواجهات مع الوحدات الأمنية، وحافظت على طابعها السلمي ولم تشهد اي عمليات عنف.
-
17:02الان: الشاهد يجتمع بوزيري الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الامنية والعسكرية
09 جانفي 2018
-
16:49إسرائيليون يطعنون نجل شقيق رئيس وزراء فرنسا
09 جانفي 2018
-
16:35شلغوم: قانون المالية 2018 لا يتضمن اي اجراء من شانه ان يؤثر على نشاط المؤسسات
09 جانفي 2018
-
16:19جلمة: وحدات الجيش تؤمن المؤسسات العمومية
09 جانفي 2018
-
16:05محتجون يغلقون الطريق الوطنية رقم 1 بين صفاقس وقابس
09 جانفي 2018
-
15:55الطبوبي يدعو إلى زيادة استثنائية عاجلة في منح العائلات المعوزة وفي الأجر الأدني
09 جانفي 2018
-
15:38نائب رئيس البرلمان العربي: الخلافات بين تونس والامارات "سحابة صيف"
09 جانفي 2018
-
-
15:15عودة الهدوء إلى معتمدية القطار اثر الاحتجاجات التي جدت البارحة
09 جانفي 2018
-
14:58هدوء حذر يسود منطقتي التضامن والمنيهلة
09 جانفي 2018
-
14:55ملولش: إشعال العجلات المطاطية احتجاجا على غلاء الأسعار
09 جانفي 2018
-
14:54عودة الهدوء الى طبربة وخسائر تطال فرع بنكي بها ومركز الامني الوطني بالبطان
09 جانفي 2018
-
14:44في قفصة والقطار: عمليات نهب وتخريب وحرق مركز امني وايقافات عديدة
09 جانفي 2018
-
14:39ماذا في لقاء رئيس الجمهورية برئيس البرلمان؟
09 جانفي 2018
-
14:33مقتل 8 "إرهابيين" في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية بالعريش
09 جانفي 2018
-
-
14:22تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجرجيس
09 جانفي 2018
-
14:14القصرين: حجز أكثر من 1200 علبة دخان مجهولة المصدر
09 جانفي 2018
-
14:05بنزرت: الاحتفاظ بمواطن تركي يشتبه في ضلوعه في جريمة قتل
09 جانفي 2018
-
13:57سيدي بوزيد: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
09 جانفي 2018