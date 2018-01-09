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يوم الثلاثاء 09 جانفي 2018
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عودة الهدوء الى طبربة وخسائر تطال فرع بنكي بها ومركز الامني الوطني بالبطان
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الأولى
عودة الهدوء الى طبربة وخسائر تطال فرع بنكي بها ومركز الامني الوطني بالبطان
09 جانفي 2018 | 14:54

وسط تعزيزات أمنية عاد الهدوء منذ فجر اليوم الى مدينة طبربة بعد عمليات كرّ وفرّ بين عدد من الشباب المحتجين وأعوان الامن الذين تدخلوا لفرض الامن وإنقاذ بلدية ومعتمدية المكان من الحرق. وقد انتشرت وحدات الامن الوطني امام مختلف المؤسسات العامة لتأمينها ومنها مقر المعتمدية المغلق الذي خلا اليوم من الموظفين ومن المعتمد لانعدام ظروف العمل بعد أن تمّ العبث بمحتويات المقر وتهشيم وكسر البلور ونجا من الحرق بأعجوبة وكذلك مقر البلدية.

واستفاق الاهالي بوجوه وتعابير وحّدتها الصدمة والوجوم جرّاء الأحداث التي تطورت بنسق متسارع منذ عشية امس وتحولت من مسيرة سلمية وشعارات تنادي بتخفيض الأسعار إلى أحداث مرعبة تم غلق الطرقات فيها وإيقاف حركة القطار ثم سلب الركاب وتخريب عربات القطار وحرق فرع بنكي واقتحام عدد من المؤسسات التي تدخّلت وحدات الامن لإنقاذها حسب ما أفاد به مصدر أمني مراسلة (وات) في الجهة .

وقام أعوان البلدية بتنظيف آثار الحرق والعجلات المطاطية التي استعملها المحتجون وأغلبهم مراهقون لقطع الطرقات كما رفعوا اكداس الحجارة التي رشق بها المحتجون وحدات الامن الذين تدخّلوا بدورهم باستعمال الغاز المسيل للدموع دفاعا عن المؤسسات العمومية والمنشآت التي استطاعوا إنقاذ أغلبها ومنها مقر القباضة المالية.

وشملت الخسائر والتي حصل بعضها إثر وفاة احد ابناء الجهة اختناقا بالغاز حسب بيان للوزارة الداخلية وتصريح من المصادر الامنية على عين المكان، إتلاف وتهشيم محتويات مقر فرع بنكي في المنطقة بعد أن داهمه عدد من المنحرفين وخلّفوا وراءهم حالة دمار كارثية اعتبرها موظفو البنك" عملا تخريبيا تحت جنح الظلام لا علاقة له بالاحتجاج الشعبي السلمي " لتشمل الخسائر أيضا سرقة محتويات محل تجاري وحيد فيما استبسل أصحاب بقية المحلات في حماية سلعهم وممتلكاتهم.

ومع انتشار خبر وفاة أحد المحتجين في طبربة في حدود الحادية عشر ليلا توسعت رقعة الاحتجاج الى معتمدية البطان حيث قام عدد من الشبان بغلق مداخل المنطقة بإشعال العجلات المطاطية وقاموا بحرق مقر مركز الامن الوطني حيث شبّت النيران في كافة محتوياته فيما نجا احد الاعوان بأعجوبة من داخله، وفق ما أكّده كاتب عام النقابة الاساسية للأمن الوطني بطبربة.

وأضاف ان الاحتجاجات أسفرت أيضا عن إصابة إطارين أمنيين، وخمسة أعوان تابعين لوحدات الامن الوطني في طبربة، ولوحدات التدخل بإصابات متفاوتة الخطورة بعد رشقهم بمواد صلبة وحجارة وتضرّر كذلك عدد من السيارات الامنية.

وشهدت أيضا مناطق في الجديدة والسعيدة مظاهر احتقان تم خلالها غلق مداخل الطرقات بإشعال العجلات المطاطية.

وأكد والي منوبة احمد السماوي في تصريح لـ(وات) أن مجلس الجهوي للأمن في انعقاد متواصل لمتابعة الوضع طبربة مهيبا بالمواطنين التعقّل والمحافظة على سلمية التحرّكات والابتعاد عن التخريب.

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الأولى
عودة الهدوء الى طبربة وخسائر تطال فرع بنكي بها ومركز الامني الوطني بالبطان
09 جانفي 2018 | 14:54

وسط تعزيزات أمنية عاد الهدوء منذ فجر اليوم الى مدينة طبربة بعد عمليات كرّ وفرّ بين عدد من الشباب المحتجين وأعوان الامن الذين تدخلوا لفرض الامن وإنقاذ بلدية ومعتمدية المكان من الحرق. وقد انتشرت وحدات الامن الوطني امام مختلف المؤسسات العامة لتأمينها ومنها مقر المعتمدية المغلق الذي خلا اليوم من الموظفين ومن المعتمد لانعدام ظروف العمل بعد أن تمّ العبث بمحتويات المقر وتهشيم وكسر البلور ونجا من الحرق بأعجوبة وكذلك مقر البلدية.

واستفاق الاهالي بوجوه وتعابير وحّدتها الصدمة والوجوم جرّاء الأحداث التي تطورت بنسق متسارع منذ عشية امس وتحولت من مسيرة سلمية وشعارات تنادي بتخفيض الأسعار إلى أحداث مرعبة تم غلق الطرقات فيها وإيقاف حركة القطار ثم سلب الركاب وتخريب عربات القطار وحرق فرع بنكي واقتحام عدد من المؤسسات التي تدخّلت وحدات الامن لإنقاذها حسب ما أفاد به مصدر أمني مراسلة (وات) في الجهة .

وقام أعوان البلدية بتنظيف آثار الحرق والعجلات المطاطية التي استعملها المحتجون وأغلبهم مراهقون لقطع الطرقات كما رفعوا اكداس الحجارة التي رشق بها المحتجون وحدات الامن الذين تدخّلوا بدورهم باستعمال الغاز المسيل للدموع دفاعا عن المؤسسات العمومية والمنشآت التي استطاعوا إنقاذ أغلبها ومنها مقر القباضة المالية.

وشملت الخسائر والتي حصل بعضها إثر وفاة احد ابناء الجهة اختناقا بالغاز حسب بيان للوزارة الداخلية وتصريح من المصادر الامنية على عين المكان، إتلاف وتهشيم محتويات مقر فرع بنكي في المنطقة بعد أن داهمه عدد من المنحرفين وخلّفوا وراءهم حالة دمار كارثية اعتبرها موظفو البنك" عملا تخريبيا تحت جنح الظلام لا علاقة له بالاحتجاج الشعبي السلمي " لتشمل الخسائر أيضا سرقة محتويات محل تجاري وحيد فيما استبسل أصحاب بقية المحلات في حماية سلعهم وممتلكاتهم.

ومع انتشار خبر وفاة أحد المحتجين في طبربة في حدود الحادية عشر ليلا توسعت رقعة الاحتجاج الى معتمدية البطان حيث قام عدد من الشبان بغلق مداخل المنطقة بإشعال العجلات المطاطية وقاموا بحرق مقر مركز الامن الوطني حيث شبّت النيران في كافة محتوياته فيما نجا احد الاعوان بأعجوبة من داخله، وفق ما أكّده كاتب عام النقابة الاساسية للأمن الوطني بطبربة.

وأضاف ان الاحتجاجات أسفرت أيضا عن إصابة إطارين أمنيين، وخمسة أعوان تابعين لوحدات الامن الوطني في طبربة، ولوحدات التدخل بإصابات متفاوتة الخطورة بعد رشقهم بمواد صلبة وحجارة وتضرّر كذلك عدد من السيارات الامنية.

وشهدت أيضا مناطق في الجديدة والسعيدة مظاهر احتقان تم خلالها غلق مداخل الطرقات بإشعال العجلات المطاطية.

وأكد والي منوبة احمد السماوي في تصريح لـ(وات) أن مجلس الجهوي للأمن في انعقاد متواصل لمتابعة الوضع طبربة مهيبا بالمواطنين التعقّل والمحافظة على سلمية التحرّكات والابتعاد عن التخريب.

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