في قفصة والقطار: عمليات نهب وتخريب وحرق مركز امني وايقافات عديدة

مكتب قفصة – الشروق اون لاين - عادل عكرمي

شهدت مدينة القطار من ولاية قفصة ليلة البارحة عمليات تخريب ونهب واسعة النطاق شملت عددا من المؤسسات والفضاءات قام بها عدد من الشبان الذين عمدوا الى حرق مركز الشرطة بوسط المدينة فيما تم استهداف مستودع التبغ التابع للقباضة المالية وسرقة كميات من التبغ وإحراق المستودع كما تم احراق القباضة المالية بالكامل وقد عمد البعض حسب مصادر محلية مسؤولة الى خلع المستودع البلدي وسرقة تجهيزات من مخزنه اضافة الى اتلاف معدات بلدية وسرقة شاحنتين من المستودع تم العثور عليهما فجر الامس بإحدى غابات المنطقة . وقد تركت عمليات التخريب والنهب هذه حالة كبيرة من الغضب والسخط لدى اهالي القطار الذين تعطلت مصالحهم المرتبطة بالإدارات والمؤسسات التي تم الاعتداء عليها هذا وقد تواصلت المناوشات بين القوات الامنية وعديد الشبان الى وقت متأخر من الليل وقد شهدت المنطقة تمركز وحدات من الجيش في بعض المواقع وفي نفس الليلة عمد عدد من الشبان بقفصة المدينة الى اغلاق بعض الطرقات والمفترقات بالحجارة وإشعال العجلات المطاطية والتمركز امام مقر الولاية ورشقها بالحجارة كما حاول بعضهم استهداف مقر معتمدية قفصة الشمالية على مقربة من مقر الولاية وقد تدخلت القوات الامنية للحيلولة دون الحاق أي اضرار بالادارات والمؤسسات بمدينة قفصة وقامت باطلاق عبوات الغاز المسيلة للدموع قصد تفريق الشبان الذين لاذوا بالفرار باتجاه احياء بوسط المدينة وقد تواصلت المواجهات الى وقت متاخر من الليل كما تمركزت وحدات من الجيش على مقربة من مقر الولاية لمعاضدة القوات الامنية في حماية عدد من المؤسسات بالمدينة وعادت الى مواقعها صباح اليوم وقد تركت الاحداث تعاليق في صفوف الاهالي مستنكرة هذه التحركات الليلية المرتبطة بالتخريب وتعطيل المصالح والتي اعتبرها البعض بعيدة كل البعد عن الاحتجاجات السلمية . هذا وقد تم تسجيل عدد من الايقافات في صفوف بعض الشبان الذين قاموا بعمليات النهب والتخريب والحرق.