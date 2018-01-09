ماذا في لقاء رئيس الجمهورية برئيس البرلمان؟

مثل إستعراض الوضع العام بالبلاد، وخاصة نتائج الإجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية مع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج، أبرز محاور اللقاء الذي دار اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج بين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ومحمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب.

وأفاد الناصر، بأنه تم التأكيد خلال اللقاء، على ضرورة تضافر جهود الجميع لتسريع نسق التقدم بالأولويات الإقتصادية والإجتماعية الكفيلة بتوفير مواطن الشغل للشباب، وتحسين الأوضاع التنموية بالجهات الداخلية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأضاف أن اللقاء تناول كذلك أهمية التسريع بتركيز بقية المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية بداية السنة الجارية.