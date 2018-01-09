مقتل 8 "إرهابيين" في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية بالعريش

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية يوم الثلاثاء، عن مقتل 8 "إرهابيين" في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في إحدى المناطق الصحراوية بالعريش بمحافظة شمال سيناء.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قطاع الأمن الوطني تمكن من "تعقب ومتابعة تحركات بعض العناصر الإرهابية من المتورطين في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية بمحافظة شمال سيناء"، مشيرة إلى أن المعلومات أكدت "تلقي هؤلاء العناصر عدة تدريبات على استخدام الأسلحة وتصنيع وزرع العبوات الناسفة في إحدى المناطق الصحراوية بمدينة العريش واتخاذهم من أحد المساكن المهجورة بمنطقة "الريسة" بالمدينة وكرا لاختبائهم والانطلاق منه لتنفيذ عملياتهم العدائية التي تستهدف القوات المسلحة والشرطة والمواطنين". وأضاف المصدر ذاته أنه "تم تكثيف الجهود وإعداد خطة أمنية محكمة لتطويق مسارات حركة تلك العناصر ودراسة الطبيعة الجغرافية للوكر الذي تتخذه مأوى لها"، مؤكدا أن عملية مداهمة هذا الوكر وتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع العناصر المتواجدة به، أسفرت عن "مقتل 8 عناصر يجرى تحديد هويتهم والعثور بحوزتهم على 5 بنادق آلية، وعبوتين ناسفتين، وكمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة".
وسجل البيان أن هذه العملية الأمنية، تندرج في إطار جهود الداخلية المصرية، لتطهير البلاد من البؤر الإرهابية وضبط عناصرها وإجهاض مخططاتهم التي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته.
أعلنت وزارة الداخلية المصرية يوم الثلاثاء، عن مقتل 8 "إرهابيين" في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في إحدى المناطق الصحراوية بالعريش بمحافظة شمال سيناء.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قطاع الأمن الوطني تمكن من "تعقب ومتابعة تحركات بعض العناصر الإرهابية من المتورطين في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية بمحافظة شمال سيناء"، مشيرة إلى أن المعلومات أكدت "تلقي هؤلاء العناصر عدة تدريبات على استخدام الأسلحة وتصنيع وزرع العبوات الناسفة في إحدى المناطق الصحراوية بمدينة العريش واتخاذهم من أحد المساكن المهجورة بمنطقة "الريسة" بالمدينة وكرا لاختبائهم والانطلاق منه لتنفيذ عملياتهم العدائية التي تستهدف القوات المسلحة والشرطة والمواطنين". وأضاف المصدر ذاته أنه "تم تكثيف الجهود وإعداد خطة أمنية محكمة لتطويق مسارات حركة تلك العناصر ودراسة الطبيعة الجغرافية للوكر الذي تتخذه مأوى لها"، مؤكدا أن عملية مداهمة هذا الوكر وتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع العناصر المتواجدة به، أسفرت عن "مقتل 8 عناصر يجرى تحديد هويتهم والعثور بحوزتهم على 5 بنادق آلية، وعبوتين ناسفتين، وكمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة".
وسجل البيان أن هذه العملية الأمنية، تندرج في إطار جهود الداخلية المصرية، لتطهير البلاد من البؤر الإرهابية وضبط عناصرها وإجهاض مخططاتهم التي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته.
-
17:02الان: الشاهد يجتمع بوزيري الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الامنية والعسكرية
09 جانفي 2018
-
16:49إسرائيليون يطعنون نجل شقيق رئيس وزراء فرنسا
09 جانفي 2018
-
16:35شلغوم: قانون المالية 2018 لا يتضمن اي اجراء من شانه ان يؤثر على نشاط المؤسسات
09 جانفي 2018
-
16:19جلمة: وحدات الجيش تؤمن المؤسسات العمومية
09 جانفي 2018
-
16:05محتجون يغلقون الطريق الوطنية رقم 1 بين صفاقس وقابس
09 جانفي 2018
-
15:55الطبوبي يدعو إلى زيادة استثنائية عاجلة في منح العائلات المعوزة وفي الأجر الأدني
09 جانفي 2018
-
15:38نائب رئيس البرلمان العربي: الخلافات بين تونس والامارات "سحابة صيف"
09 جانفي 2018
-
-
15:15عودة الهدوء إلى معتمدية القطار اثر الاحتجاجات التي جدت البارحة
09 جانفي 2018
-
14:58هدوء حذر يسود منطقتي التضامن والمنيهلة
09 جانفي 2018
-
14:55ملولش: إشعال العجلات المطاطية احتجاجا على غلاء الأسعار
09 جانفي 2018
-
14:54عودة الهدوء الى طبربة وخسائر تطال فرع بنكي بها ومركز الامني الوطني بالبطان
09 جانفي 2018
-
14:44في قفصة والقطار: عمليات نهب وتخريب وحرق مركز امني وايقافات عديدة
09 جانفي 2018
-
14:39ماذا في لقاء رئيس الجمهورية برئيس البرلمان؟
09 جانفي 2018
-
14:33مقتل 8 "إرهابيين" في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية بالعريش
09 جانفي 2018
-
-
14:22تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجرجيس
09 جانفي 2018
-
14:14القصرين: حجز أكثر من 1200 علبة دخان مجهولة المصدر
09 جانفي 2018
-
14:05بنزرت: الاحتفاظ بمواطن تركي يشتبه في ضلوعه في جريمة قتل
09 جانفي 2018
-
13:57سيدي بوزيد: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
09 جانفي 2018