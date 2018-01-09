مقتل 8 "إرهابيين" في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية المصرية يوم الثلاثاء، عن مقتل 8 "إرهابيين" في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في إحدى المناطق الصحراوية بالعريش بمحافظة شمال سيناء.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قطاع الأمن الوطني تمكن من "تعقب ومتابعة تحركات بعض العناصر الإرهابية من المتورطين في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية بمحافظة شمال سيناء"، مشيرة إلى أن المعلومات أكدت "تلقي هؤلاء العناصر عدة تدريبات على استخدام الأسلحة وتصنيع وزرع العبوات الناسفة في إحدى المناطق الصحراوية بمدينة العريش واتخاذهم من أحد المساكن المهجورة بمنطقة "الريسة" بالمدينة وكرا لاختبائهم والانطلاق منه لتنفيذ عملياتهم العدائية التي تستهدف القوات المسلحة والشرطة والمواطنين". وأضاف المصدر ذاته أنه "تم تكثيف الجهود وإعداد خطة أمنية محكمة لتطويق مسارات حركة تلك العناصر ودراسة الطبيعة الجغرافية للوكر الذي تتخذه مأوى لها"، مؤكدا أن عملية مداهمة هذا الوكر وتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع العناصر المتواجدة به، أسفرت عن "مقتل 8 عناصر يجرى تحديد هويتهم والعثور بحوزتهم على 5 بنادق آلية، وعبوتين ناسفتين، وكمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة".

وسجل البيان أن هذه العملية الأمنية، تندرج في إطار جهود الداخلية المصرية، لتطهير البلاد من البؤر الإرهابية وضبط عناصرها وإجهاض مخططاتهم التي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته.