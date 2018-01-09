الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 09 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الجبهة الشعبية تعلن مساندتها لحركة الاحتجاجات ضد قانون المالية وتدين محاولة تشويهها
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة
عبد الحميد الرياحي
في مآلات «الربيع العبري» !
في سياق تعليقها على اندفاع الآلة الحربية الأمريكية الى منطقة الخليج والشرق الاوسط بدءا بغزو العراق واحتلاله واسقاط دولته وتفكيك مؤسساته لم تتردد كوندوليزا رايس (وزيرة الخارجية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاثنين 08 جانفي 2018 العميد خليفة الشيباني يكشف حصيلة عمليات النهب والسرقة... رسالة خاصة من وزير الداخلية الجزائري للأمنيين... فيديو... وحدات الحرس الوطني تتصدى لعميات النهب في حي... يوسف المساكني يهزم المنتخب التونسي الإرهابي برهان البولعابي يعترف بذبح الشهيد مبروك... مواجهات حي التضامن: استعمال السيوف في شارعي 105 وابن خلدون والي الكاف: سيتم تجميد نشاط مُعتمدة ساقية سيدي يوسف
السياسي
الجبهة الشعبية تعلن مساندتها لحركة الاحتجاجات ضد قانون المالية وتدين محاولة تشويهها
09 جانفي 2018 | 14:27

أعلنت الجبهة الشعبية عن مساندتها لحركة الاحتجاجات ضد قانون المالية لسنة 2018 التي انتشرت في قرابة 10 ولايات وانخراطها فيها وفق ما أكده الناطق الرسمي للجبهة حمة الهمامي اليوم الثلاثاء.

وأضاف الهمامي (حزب العمال) أثناء ندوة صحفية نظمتها الجبهة اليوم بعنوان "لنتصدى لميزانية تفقير الشعب وتدمير الاقتصاد" أن حركة الاحتجاجات، ضد الزيادة في الأداءات وفي أسعار بعض المواد والخدمات التي أقرها قانون المالية، مشروعة معتبرا أن بعض الانحرافات وعمليات النهب التي رافقت هذه الاحتجاجات ليلة أمس في عدد من المناطق المتاخمة للعاصمة ليست سوى محاولات لتشويه هذه التحركات الاحتجاجية السلمية ولتغيير مسارها .

وتابع في سياق متصل أنه كان من الأولى أن يعمل الائتلاف الحاكم على محاربة الناهبين الحقيقيين لمقدرات البلاد من السماسرة والفاسدين في القطاعين المنظم والموازي التي سببتها أقلية تعمل على حماية مصالحها ومصالح المؤسسات المالية المقرضة على حساب المصلحة الوطنية وفق تعبيره.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية أن البلاد في حاجة إلى جبهة مدنية سياسية اجتماعية لوضع حد لهذه السياسات الفاشلة واسقاط العمل بهذه الاجراءات مشيرا في هذا الصدد ان الجبهة دخلت في مشاورات مع بعض القوى السياسية وستعقد اجتماعا مشتركا اليوم على الساعة السادسة مساء.

ودعا الهمامي التونسيين إلى المشاركة في مظاهرات سلمية في كافة مناطق البلاد ضد قانون المالية يوم 14 جانفي في الذكرى السابعة لثورة 14 جانفي 2011 منددا بما وصفه بسياسة تفقير الشعب ومذكرا في هذا الاطار بأن الجبهة الشعبية كانت قد حذرت من نتائج قانون المالية على النسيج الاجتماعي والاقتصادي قبل المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب.

كما استنكر رد السلطات على احتجاجات قال ان غالبها ذات طابع سلمي بالتشويه والقمع عبر الاعتقالات والإحالة على القضاء على غرار ما حصل مع شباب "فاش تستناو".

من جانبه استعرض عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة المالية بالمجلس المنجي الرحوي (كتلة الجبهة الشعبية) جملة الاجراءات الجبائية التي أقرها قانون المالية وقانون الميزانية لسنة 2018 التي تهدف إلى تعبئة 2000 مليون دينار تم توظيفها على كاهل المواطن معتبرا أن الحكومة كرست عبر هذين القانونين الاضطهاد الاجتماعي.

واعتبر أن القاء المسؤولية على رئيس لجنة المالية في تمرير هذين المشروعين فيه مغالطة بالنظر إلى أن التصويت على مشروعي القانونين يتم بأغلبية أعضائها المكونة من نواب الإئتلاف الحاكم مشيرا إلى أن الجبهة صوتت ضد القانون سواء في اللجنة أو في الجلسة العامة وذلك انطلاقا انحيازا لخيارات الشعب وفق تعبيره.

كما وصف أمين عام التيار الشعبي (احد مكونات الجبهة الشعبية) زهير حمدي الاجراءات الواردة في قانون المالية بأنها غير نابعة من مصلحة الشعب بقدر ما هي مرتبطة بمصالح قوى خارجية مشيرا إلى أن بعض أحكامه مجرد نقل حرفي لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي والمجموعات الاقتصادية على غرار الاتحاد الأوروبي.

يذكر ان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، كان أفاد في وقت سابق اليوم أن عددا من المناطق بولايتي تونس ومنوبة وقفصة والقصرين شهدت أحداث عنف ونهب للممتلكات ومواجهات مع أعوان الأمن في الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء.

وقد تم الاحتفظ ب 14 شخصا من بين الموقوفين أثناء الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق بالعاصمة وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليتي اليوم.

تقرؤون أيضا
نائب رئيس البرلمان العربي: الخلافات بين تونس والامارات "سحابة صيف"
09 جانفي 2018 السّاعة 15:38
تونس –الشروق اون لاين –سرحان الشيخاوي: صرّح نائب رئيس البرلمان العربي ونائب حركة النهضة بالبرلمان التونسي...
المزيد >>
الجبهة الشعبية تعلن مساندتها لحركة الاحتجاجات ضد قانون المالية وتدين محاولة تشويهها
09 جانفي 2018 السّاعة 14:27
أعلنت الجبهة الشعبية عن مساندتها لحركة...
المزيد >>
حركة النهضة: "أطراف سياسية فوضوية تستغل المطالب الشرعية للمواطنين"
09 جانفي 2018 السّاعة 13:03
نددت حركة النهضة، في بيان نشر اليوم، بانحراف...
المزيد >>
مؤتمر الجامعة العامة للمعلمين:فوز قائمة الهواشي بتسعة مقاعد
08 جانفي 2018 السّاعة 21:00
كما كان متوقعا فازت قائمة نبيل الهواشي في مؤتمر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
الجبهة الشعبية تعلن مساندتها لحركة الاحتجاجات ضد قانون المالية وتدين محاولة تشويهها
09 جانفي 2018 | 14:27

أعلنت الجبهة الشعبية عن مساندتها لحركة الاحتجاجات ضد قانون المالية لسنة 2018 التي انتشرت في قرابة 10 ولايات وانخراطها فيها وفق ما أكده الناطق الرسمي للجبهة حمة الهمامي اليوم الثلاثاء.

وأضاف الهمامي (حزب العمال) أثناء ندوة صحفية نظمتها الجبهة اليوم بعنوان "لنتصدى لميزانية تفقير الشعب وتدمير الاقتصاد" أن حركة الاحتجاجات، ضد الزيادة في الأداءات وفي أسعار بعض المواد والخدمات التي أقرها قانون المالية، مشروعة معتبرا أن بعض الانحرافات وعمليات النهب التي رافقت هذه الاحتجاجات ليلة أمس في عدد من المناطق المتاخمة للعاصمة ليست سوى محاولات لتشويه هذه التحركات الاحتجاجية السلمية ولتغيير مسارها .

وتابع في سياق متصل أنه كان من الأولى أن يعمل الائتلاف الحاكم على محاربة الناهبين الحقيقيين لمقدرات البلاد من السماسرة والفاسدين في القطاعين المنظم والموازي التي سببتها أقلية تعمل على حماية مصالحها ومصالح المؤسسات المالية المقرضة على حساب المصلحة الوطنية وفق تعبيره.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية أن البلاد في حاجة إلى جبهة مدنية سياسية اجتماعية لوضع حد لهذه السياسات الفاشلة واسقاط العمل بهذه الاجراءات مشيرا في هذا الصدد ان الجبهة دخلت في مشاورات مع بعض القوى السياسية وستعقد اجتماعا مشتركا اليوم على الساعة السادسة مساء.

ودعا الهمامي التونسيين إلى المشاركة في مظاهرات سلمية في كافة مناطق البلاد ضد قانون المالية يوم 14 جانفي في الذكرى السابعة لثورة 14 جانفي 2011 منددا بما وصفه بسياسة تفقير الشعب ومذكرا في هذا الاطار بأن الجبهة الشعبية كانت قد حذرت من نتائج قانون المالية على النسيج الاجتماعي والاقتصادي قبل المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب.

كما استنكر رد السلطات على احتجاجات قال ان غالبها ذات طابع سلمي بالتشويه والقمع عبر الاعتقالات والإحالة على القضاء على غرار ما حصل مع شباب "فاش تستناو".

من جانبه استعرض عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة المالية بالمجلس المنجي الرحوي (كتلة الجبهة الشعبية) جملة الاجراءات الجبائية التي أقرها قانون المالية وقانون الميزانية لسنة 2018 التي تهدف إلى تعبئة 2000 مليون دينار تم توظيفها على كاهل المواطن معتبرا أن الحكومة كرست عبر هذين القانونين الاضطهاد الاجتماعي.

واعتبر أن القاء المسؤولية على رئيس لجنة المالية في تمرير هذين المشروعين فيه مغالطة بالنظر إلى أن التصويت على مشروعي القانونين يتم بأغلبية أعضائها المكونة من نواب الإئتلاف الحاكم مشيرا إلى أن الجبهة صوتت ضد القانون سواء في اللجنة أو في الجلسة العامة وذلك انطلاقا انحيازا لخيارات الشعب وفق تعبيره.

كما وصف أمين عام التيار الشعبي (احد مكونات الجبهة الشعبية) زهير حمدي الاجراءات الواردة في قانون المالية بأنها غير نابعة من مصلحة الشعب بقدر ما هي مرتبطة بمصالح قوى خارجية مشيرا إلى أن بعض أحكامه مجرد نقل حرفي لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي والمجموعات الاقتصادية على غرار الاتحاد الأوروبي.

يذكر ان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، كان أفاد في وقت سابق اليوم أن عددا من المناطق بولايتي تونس ومنوبة وقفصة والقصرين شهدت أحداث عنف ونهب للممتلكات ومواجهات مع أعوان الأمن في الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء.

وقد تم الاحتفظ ب 14 شخصا من بين الموقوفين أثناء الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق بالعاصمة وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليتي اليوم.

تقرؤون أيضا
نائب رئيس البرلمان العربي: الخلافات بين تونس والامارات "سحابة صيف"
09 جانفي 2018 السّاعة 15:38
تونس –الشروق اون لاين –سرحان الشيخاوي: صرّح نائب رئيس البرلمان العربي ونائب حركة النهضة بالبرلمان التونسي...
المزيد >>
الجبهة الشعبية تعلن مساندتها لحركة الاحتجاجات ضد قانون المالية وتدين محاولة تشويهها
09 جانفي 2018 السّاعة 14:27
أعلنت الجبهة الشعبية عن مساندتها لحركة...
المزيد >>
حركة النهضة: "أطراف سياسية فوضوية تستغل المطالب الشرعية للمواطنين"
09 جانفي 2018 السّاعة 13:03
نددت حركة النهضة، في بيان نشر اليوم، بانحراف...
المزيد >>
مؤتمر الجامعة العامة للمعلمين:فوز قائمة الهواشي بتسعة مقاعد
08 جانفي 2018 السّاعة 21:00
كما كان متوقعا فازت قائمة نبيل الهواشي في مؤتمر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
في مآلات «الربيع العبري» !
في سياق تعليقها على اندفاع الآلة الحربية الأمريكية الى منطقة الخليج والشرق الاوسط بدءا بغزو العراق واحتلاله واسقاط دولته وتفكيك مؤسساته لم تتردد كوندوليزا رايس (وزيرة الخارجية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاثنين 08 جانفي 2018 العميد خليفة الشيباني يكشف حصيلة عمليات النهب والسرقة... رسالة خاصة من وزير الداخلية الجزائري للأمنيين... فيديو... وحدات الحرس الوطني تتصدى لعميات النهب في حي... يوسف المساكني يهزم المنتخب التونسي الإرهابي برهان البولعابي يعترف بذبح الشهيد مبروك... مواجهات حي التضامن: استعمال السيوف في شارعي 105 وابن خلدون والي الكاف: سيتم تجميد نشاط مُعتمدة ساقية سيدي يوسف
﻿