تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجرجيس

ألقت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بتونس، القبض أمس الاثنين، على شخصين عمرهما 24 و25 سنة، قاطنين بمعتمدية جرجيس (ولاية مدنين)، وحجزت لديهما قطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي "الزطلة".

وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، انه تم العثور أيضا، اثر مداهمة منزل أحدهما، على كمية من مخدر "الكوكايين" قدرت بحوالي 100 غراما، وقاربت قيمتها المالية 30 ألف دينار، مضيفة أنهما صرحا للفرقة المذكورة حول مصدر المخدرات بأنه يتم جلبها من دولة مجاورة ليتم ترويجها لاحقا بتونس.

وأضافت أن النيابة العمومية، أذنت للفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بتونس بالإحتفاظ بهما، ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها "الإتجار بالمخدرات والإنخراط في عصابة دولية".