القصرين: حجز أكثر من 1200 علبة دخان مجهولة المصدر

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكنت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين بالتنسيق مع الوحدات الأمنية بالجهة، من حجز 1270 علبة دخان مجهولة المصدر بمعتمدية سبيطلة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة، فتحي خضاورية.

وأكد خضاورية، في تصريح لـ(وات)، ان "هذه العملية تأتي في إطار التصدي لمختلف أشكال الغش بالجهة وان حملات المراقبة الإقتصادية متواصلة بجل مناطق الولاية لمجابهة الاحتكار والمضاربة.