بنزرت: الاحتفاظ بمواطن تركي يشتبه في ضلوعه في جريمة قتل

مكتب بنزرت - بدرالدين عرعار

قامت وحدات فرقة الشرطة العدلية ببنزرت المتعهد بالبحث في جريمة مقتل مواطن من اصول تركية بالغ من العمر 46 سنة وكيل شركة منتصبة بالمنطقة الصناعية بمنزل جميل من ايقاف مشتبه في ضلوعه في هذه الجريمة وهو مواطن من اصول تركية ايضا شريك للهالك بعد اكتشافهم لوجود اثار عنف ببدنه هذا وقد تم عرض المضنون فيه على فحص الطبي لأخذ عينة لاجراء التحليل الجيني.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالمظنون فيه في انتظار نتيجة التحليل على ان تتم احالته لاحقا على انظار قاضي التحقيق المكلف بالبحث في القضية.