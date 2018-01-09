سيدي بوزيد: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس العماري

تشهد حاليا مدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد مواجهات بين عدد من المحتجين قاموا برشق مركز الامن بالحجارة وقد ردت الوحدات الامنية باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

ويذكر ان الاحتجاجات كانت قد انطلقت منذ الصباح بصفة سلمية وعلى اثر خروج تلاميذ المعاهد الثانوية وغلق الطريق الوطنية عدد 3.

هذا وأسفرت المواجهات عن تسجيل بعض الاضرار المادية في السيارات وكذلك بعض الواجهات البلورية.