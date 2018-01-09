سيدي بوعلي: وقفة احتجاجية ورفع الشارة الحمراء للإطار شبه الطبي والعملة

الشروق اون لاين- محمد علي خليفة

نفذ صباح اليوم عدد من الإطارات شبه الطبية والعملة بمستشفى سيدي بوعلي وهرقلة وقفة احتجاجية تم بعدها رفع الشارة الحمراء وذلك إثر عدم صرف منحة الساعات الاضافية بعد رفض مراقب المصاريف الإمضاء عليها بتعلة عدم إمضاء رئاسة الحكومة حيث أكدت أحلام الكامل ممثلة نقابة سيدي بوعلي أن ولاية سوسة هي الوحيدة التي لم يتم صرف مستحقاتها المالية.