صفاقس: مسيرة سلمية في جبنيانة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

خرج عدد من الحقوقيين والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني بجبنيانة صباح اليوم الثلاثاء 9 جانفي في مسيرة سلمية التحق بها عدد من التلاميذ احتجاجا على ارتفاع الأسعار. المحتجون وخاصة التلاميذ منهم أغلقوا الطريق الرئيسية أمام المعهد الثانوي بالمكان مطالبين بمراجعة قانون المالية.