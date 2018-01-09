صفاقس: مسيرة سلمية في جبنيانة
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17:02الان: الشاهد يجتمع بوزيري الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الامنية والعسكرية
09 جانفي 2018
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16:49إسرائيليون يطعنون نجل شقيق رئيس وزراء فرنسا
09 جانفي 2018
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16:35شلغوم: قانون المالية 2018 لا يتضمن اي اجراء من شانه ان يؤثر على نشاط المؤسسات
09 جانفي 2018
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16:19جلمة: وحدات الجيش تؤمن المؤسسات العمومية
09 جانفي 2018
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16:05محتجون يغلقون الطريق الوطنية رقم 1 بين صفاقس وقابس
09 جانفي 2018
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15:55الطبوبي يدعو إلى زيادة استثنائية عاجلة في منح العائلات المعوزة وفي الأجر الأدني
09 جانفي 2018
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15:38نائب رئيس البرلمان العربي: الخلافات بين تونس والامارات "سحابة صيف"
09 جانفي 2018
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15:15عودة الهدوء إلى معتمدية القطار اثر الاحتجاجات التي جدت البارحة
09 جانفي 2018
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14:58هدوء حذر يسود منطقتي التضامن والمنيهلة
09 جانفي 2018
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14:55ملولش: إشعال العجلات المطاطية احتجاجا على غلاء الأسعار
09 جانفي 2018
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14:54عودة الهدوء الى طبربة وخسائر تطال فرع بنكي بها ومركز الامني الوطني بالبطان
09 جانفي 2018
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14:44في قفصة والقطار: عمليات نهب وتخريب وحرق مركز امني وايقافات عديدة
09 جانفي 2018
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14:39ماذا في لقاء رئيس الجمهورية برئيس البرلمان؟
09 جانفي 2018
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14:33مقتل 8 "إرهابيين" في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية بالعريش
09 جانفي 2018
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14:22تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجرجيس
09 جانفي 2018
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14:14القصرين: حجز أكثر من 1200 علبة دخان مجهولة المصدر
09 جانفي 2018
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14:05بنزرت: الاحتفاظ بمواطن تركي يشتبه في ضلوعه في جريمة قتل
09 جانفي 2018
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13:57سيدي بوزيد: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
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عبد الحميد الرياحيفي مآلات «الربيع العبري» !
في سياق تعليقها على اندفاع الآلة الحربية الأمريكية الى منطقة الخليج والشرق الاوسط بدءا بغزو العراق واحتلاله واسقاط دولته وتفكيك مؤسساته لم تتردد كوندوليزا رايس (وزيرة الخارجية...المزيد >>
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صفاقس: مسيرة سلمية في جبنيانة
الشروق أون لاين – مكتب صفاقس - من راشد شعور
خرج عدد من الحقوقيين والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني بجبنيانة صباح اليوم الثلاثاء 9 جانفي في مسيرة سلمية التحق بها عدد من التلاميذ احتجاجا على ارتفاع الأسعار. المحتجون وخاصة التلاميذ منهم أغلقوا الطريق الرئيسية أمام المعهد الثانوي بالمكان مطالبين بمراجعة قانون المالية.
الان: الشاهد يجتمع بوزيري الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الامنية والعسكرية
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إسرائيليون يطعنون نجل شقيق رئيس وزراء فرنسا
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اعتبر وزير المالية، رضا شلغوم، "أنّ قانون المالية لسنة 2018، لا يتضمن أيّ اجراء من شانه ان يؤثر على نشاط...المزيد >>
جلمة: وحدات الجيش تؤمن المؤسسات العمومية
09 جانفي 2018 السّاعة 16:19
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس: تولت وحدات من الجيش الوطني تأمين عدد من المؤسسات العمومية بمدينة جلمة بعد...المزيد >>
صفاقس: مسيرة سلمية في جبنيانة
الشروق أون لاين – مكتب صفاقس - من راشد شعور
خرج عدد من الحقوقيين والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني بجبنيانة صباح اليوم الثلاثاء 9 جانفي في مسيرة سلمية التحق بها عدد من التلاميذ احتجاجا على ارتفاع الأسعار. المحتجون وخاصة التلاميذ منهم أغلقوا الطريق الرئيسية أمام المعهد الثانوي بالمكان مطالبين بمراجعة قانون المالية.
الان: الشاهد يجتمع بوزيري الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الامنية والعسكرية
09 جانفي 2018 السّاعة 17:02
الوضع الأمني العام في البلاد محور جلسة العمل التي يشرف عليها الان رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة...المزيد >>
إسرائيليون يطعنون نجل شقيق رئيس وزراء فرنسا
09 جانفي 2018 السّاعة 16:49
أصيب 3 سياح فرنسيين بينهم نجل شقيق رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، بجراح متفاوتة بعد تعرضهم لعملية طعن في...المزيد >>
شلغوم: قانون المالية 2018 لا يتضمن اي اجراء من شانه ان يؤثر على نشاط المؤسسات
09 جانفي 2018 السّاعة 16:35
اعتبر وزير المالية، رضا شلغوم، "أنّ قانون المالية لسنة 2018، لا يتضمن أيّ اجراء من شانه ان يؤثر على نشاط...المزيد >>
جلمة: وحدات الجيش تؤمن المؤسسات العمومية
09 جانفي 2018 السّاعة 16:19
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس: تولت وحدات من الجيش الوطني تأمين عدد من المؤسسات العمومية بمدينة جلمة بعد...المزيد >>
-
17:02الان: الشاهد يجتمع بوزيري الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الامنية والعسكرية
09 جانفي 2018
-
16:49إسرائيليون يطعنون نجل شقيق رئيس وزراء فرنسا
09 جانفي 2018
-
16:35شلغوم: قانون المالية 2018 لا يتضمن اي اجراء من شانه ان يؤثر على نشاط المؤسسات
09 جانفي 2018
-
16:19جلمة: وحدات الجيش تؤمن المؤسسات العمومية
09 جانفي 2018
-
16:05محتجون يغلقون الطريق الوطنية رقم 1 بين صفاقس وقابس
09 جانفي 2018
-
15:55الطبوبي يدعو إلى زيادة استثنائية عاجلة في منح العائلات المعوزة وفي الأجر الأدني
09 جانفي 2018
-
15:38نائب رئيس البرلمان العربي: الخلافات بين تونس والامارات "سحابة صيف"
09 جانفي 2018
-
-
15:15عودة الهدوء إلى معتمدية القطار اثر الاحتجاجات التي جدت البارحة
09 جانفي 2018
-
14:58هدوء حذر يسود منطقتي التضامن والمنيهلة
09 جانفي 2018
-
14:55ملولش: إشعال العجلات المطاطية احتجاجا على غلاء الأسعار
09 جانفي 2018
-
14:54عودة الهدوء الى طبربة وخسائر تطال فرع بنكي بها ومركز الامني الوطني بالبطان
09 جانفي 2018
-
14:44في قفصة والقطار: عمليات نهب وتخريب وحرق مركز امني وايقافات عديدة
09 جانفي 2018
-
14:39ماذا في لقاء رئيس الجمهورية برئيس البرلمان؟
09 جانفي 2018
-
14:33مقتل 8 "إرهابيين" في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية بالعريش
09 جانفي 2018
-
-
14:22تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجرجيس
09 جانفي 2018
-
14:14القصرين: حجز أكثر من 1200 علبة دخان مجهولة المصدر
09 جانفي 2018
-
14:05بنزرت: الاحتفاظ بمواطن تركي يشتبه في ضلوعه في جريمة قتل
09 جانفي 2018
-
13:57سيدي بوزيد: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
09 جانفي 2018
عبد الحميد الرياحيفي مآلات «الربيع العبري» !
في سياق تعليقها على اندفاع الآلة الحربية الأمريكية الى منطقة الخليج والشرق الاوسط بدءا بغزو العراق واحتلاله واسقاط دولته وتفكيك مؤسساته لم تتردد كوندوليزا رايس (وزيرة الخارجية...المزيد >>
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