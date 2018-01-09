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يوم الثلاثاء 09 جانفي 2018
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المنتخب الاولمبي لكرة القدم: لقاءان وديان مع الجزائر يومي 14 و17 جانفي
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الأولى
المنتخب الاولمبي لكرة القدم: لقاءان وديان مع الجزائر يومي 14 و17 جانفي
09 جانفي 2018 | 13:46

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان المنتخب الاولمبي سيخوض لقاءين وديين مع نظيره الجزائري يومي 14 و17 جانفي الجاري بالجزائر.

وسيتحول وفد المنتخب الاولمبي بعد غد الخميس الى الجزائري لاجراء تربص سيتواصل الى يوم 18 جانفي الجاري.

وكان المنتخب الاولمبي تعادل وديا يوم الاحد الماضي بملعب المنزه مع منتخب بوركينافاسو المحلي (0-0).

ووجه المدرب شكري الخطوي الدعوة للاعبين الاتي ذكرهم:

النادي الصفاقسي: محمد علي الطرابلسي - نسيم هنيد - ايمن دحمان - حسام دقدوق - هاني عمامو.

اتحاد بنقردان: صابر الهمامي - جوهر بن حسن - احمد الرداوي - بهاء الدين السلامي.

النادي الافريقي: غيث اليفرني - معتز الزمزمي - خليل عون الله.

الترجي الرياضي: محمد امين المسكيني - منتصر عمر الطالبي - وسيم القروي.

النادي البنزرتي: سليم الجندوبي - ياسين البوسالمي - علاء الدين الدريدي.

اولمبيك مدنين: عزيز الشتيوي - وائل بن غالي.

الملعب التونسي: الياس الدريدي - يوسف المعتز الجلاصي.

النجم الساحلي: عبدالرزاق بوزرة - سيف عبد الله.

شبيبة القيروان: رياض الفريوي.

الترجي الجرجيسي: ايوب بن مشارك.

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الأولى
المنتخب الاولمبي لكرة القدم: لقاءان وديان مع الجزائر يومي 14 و17 جانفي
09 جانفي 2018 | 13:46

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان المنتخب الاولمبي سيخوض لقاءين وديين مع نظيره الجزائري يومي 14 و17 جانفي الجاري بالجزائر.

وسيتحول وفد المنتخب الاولمبي بعد غد الخميس الى الجزائري لاجراء تربص سيتواصل الى يوم 18 جانفي الجاري.

وكان المنتخب الاولمبي تعادل وديا يوم الاحد الماضي بملعب المنزه مع منتخب بوركينافاسو المحلي (0-0).

ووجه المدرب شكري الخطوي الدعوة للاعبين الاتي ذكرهم:

النادي الصفاقسي: محمد علي الطرابلسي - نسيم هنيد - ايمن دحمان - حسام دقدوق - هاني عمامو.

اتحاد بنقردان: صابر الهمامي - جوهر بن حسن - احمد الرداوي - بهاء الدين السلامي.

النادي الافريقي: غيث اليفرني - معتز الزمزمي - خليل عون الله.

الترجي الرياضي: محمد امين المسكيني - منتصر عمر الطالبي - وسيم القروي.

النادي البنزرتي: سليم الجندوبي - ياسين البوسالمي - علاء الدين الدريدي.

اولمبيك مدنين: عزيز الشتيوي - وائل بن غالي.

الملعب التونسي: الياس الدريدي - يوسف المعتز الجلاصي.

النجم الساحلي: عبدالرزاق بوزرة - سيف عبد الله.

شبيبة القيروان: رياض الفريوي.

الترجي الجرجيسي: ايوب بن مشارك.

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