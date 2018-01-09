المنتخب الاولمبي لكرة القدم: لقاءان وديان مع الجزائر يومي 14 و17 جانفي

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان المنتخب الاولمبي سيخوض لقاءين وديين مع نظيره الجزائري يومي 14 و17 جانفي الجاري بالجزائر.
وسيتحول وفد المنتخب الاولمبي بعد غد الخميس الى الجزائري لاجراء تربص سيتواصل الى يوم 18 جانفي الجاري.
وكان المنتخب الاولمبي تعادل وديا يوم الاحد الماضي بملعب المنزه مع منتخب بوركينافاسو المحلي (0-0).
ووجه المدرب شكري الخطوي الدعوة للاعبين الاتي ذكرهم:
النادي الصفاقسي: محمد علي الطرابلسي - نسيم هنيد - ايمن دحمان - حسام دقدوق - هاني عمامو.
اتحاد بنقردان: صابر الهمامي - جوهر بن حسن - احمد الرداوي - بهاء الدين السلامي.
النادي الافريقي: غيث اليفرني - معتز الزمزمي - خليل عون الله.
الترجي الرياضي: محمد امين المسكيني - منتصر عمر الطالبي - وسيم القروي.
النادي البنزرتي: سليم الجندوبي - ياسين البوسالمي - علاء الدين الدريدي.
اولمبيك مدنين: عزيز الشتيوي - وائل بن غالي.
الملعب التونسي: الياس الدريدي - يوسف المعتز الجلاصي.
النجم الساحلي: عبدالرزاق بوزرة - سيف عبد الله.
شبيبة القيروان: رياض الفريوي.
الترجي الجرجيسي: ايوب بن مشارك.
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان المنتخب الاولمبي سيخوض لقاءين وديين مع نظيره الجزائري يومي 14 و17 جانفي الجاري بالجزائر.
وسيتحول وفد المنتخب الاولمبي بعد غد الخميس الى الجزائري لاجراء تربص سيتواصل الى يوم 18 جانفي الجاري.
وكان المنتخب الاولمبي تعادل وديا يوم الاحد الماضي بملعب المنزه مع منتخب بوركينافاسو المحلي (0-0).
ووجه المدرب شكري الخطوي الدعوة للاعبين الاتي ذكرهم:
النادي الصفاقسي: محمد علي الطرابلسي - نسيم هنيد - ايمن دحمان - حسام دقدوق - هاني عمامو.
اتحاد بنقردان: صابر الهمامي - جوهر بن حسن - احمد الرداوي - بهاء الدين السلامي.
النادي الافريقي: غيث اليفرني - معتز الزمزمي - خليل عون الله.
الترجي الرياضي: محمد امين المسكيني - منتصر عمر الطالبي - وسيم القروي.
النادي البنزرتي: سليم الجندوبي - ياسين البوسالمي - علاء الدين الدريدي.
اولمبيك مدنين: عزيز الشتيوي - وائل بن غالي.
الملعب التونسي: الياس الدريدي - يوسف المعتز الجلاصي.
النجم الساحلي: عبدالرزاق بوزرة - سيف عبد الله.
شبيبة القيروان: رياض الفريوي.
الترجي الجرجيسي: ايوب بن مشارك.
-
17:02الان: الشاهد يجتمع بوزيري الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الامنية والعسكرية
09 جانفي 2018
-
16:49إسرائيليون يطعنون نجل شقيق رئيس وزراء فرنسا
09 جانفي 2018
-
16:35شلغوم: قانون المالية 2018 لا يتضمن اي اجراء من شانه ان يؤثر على نشاط المؤسسات
09 جانفي 2018
-
16:19جلمة: وحدات الجيش تؤمن المؤسسات العمومية
09 جانفي 2018
-
16:05محتجون يغلقون الطريق الوطنية رقم 1 بين صفاقس وقابس
09 جانفي 2018
-
15:55الطبوبي يدعو إلى زيادة استثنائية عاجلة في منح العائلات المعوزة وفي الأجر الأدني
09 جانفي 2018
-
15:38نائب رئيس البرلمان العربي: الخلافات بين تونس والامارات "سحابة صيف"
09 جانفي 2018
-
-
15:15عودة الهدوء إلى معتمدية القطار اثر الاحتجاجات التي جدت البارحة
09 جانفي 2018
-
14:58هدوء حذر يسود منطقتي التضامن والمنيهلة
09 جانفي 2018
-
14:55ملولش: إشعال العجلات المطاطية احتجاجا على غلاء الأسعار
09 جانفي 2018
-
14:54عودة الهدوء الى طبربة وخسائر تطال فرع بنكي بها ومركز الامني الوطني بالبطان
09 جانفي 2018
-
14:44في قفصة والقطار: عمليات نهب وتخريب وحرق مركز امني وايقافات عديدة
09 جانفي 2018
-
14:39ماذا في لقاء رئيس الجمهورية برئيس البرلمان؟
09 جانفي 2018
-
14:33مقتل 8 "إرهابيين" في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية بالعريش
09 جانفي 2018
-
-
14:22تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجرجيس
09 جانفي 2018
-
14:14القصرين: حجز أكثر من 1200 علبة دخان مجهولة المصدر
09 جانفي 2018
-
14:05بنزرت: الاحتفاظ بمواطن تركي يشتبه في ضلوعه في جريمة قتل
09 جانفي 2018
-
13:57سيدي بوزيد: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
09 جانفي 2018