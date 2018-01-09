محمد زين العابدين: "العمل السياسي لن يكون له تأثير على استقلالية العمل الثقافي بالوزارة"

قال وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين إن العمل السياسي لن يكون له أدنى تأثير على استقلالية العمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية، وذلك في إشارة إلى انضمامه مؤخرا إلى حزب نداء تونس.

وأضاف الوزير في تصريح لـ (وات)، على هامش افتتاحه للمؤتمر الرابع للناشرين العرب بتونس اليوم الثلاثاء، أن وزارة الشؤون الثقافية تحتكم إلى مبادئ دستورية، ذكر منها الفصول 31 و41 و42 من الدستور.

كما اعتبر أن العمل الثقافي يعلو على العمل السياسي، ويكرّس حق المواطن في الثقافة بعيدا عن التجاذبات السياسية والإيديولوجية، مبينا أن برامج وزارة الشؤون الثقافية مستمدة من روح الدستور وليست وفق توجهات سياسية أو إيديولوجية.

وأكد على أن وزارة الشؤون الثقافية ستواصل برامجها خدمة للمبادئ التي نادى بها الدستور والمتمثلة في تكريس اللامركزية الثقافية وتحفيز المبدعين والجمعيات الثقافية خدمة للثقافة لمبدأ "الثقافة للجميع" وتأسيس عمل ثقافي مواطني لا حزبي.