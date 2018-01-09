محمد زين العابدين: "العمل السياسي لن يكون له تأثير على استقلالية العمل الثقافي بالوزارة"

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قال وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين إن العمل السياسي لن يكون له أدنى تأثير على استقلالية العمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية، وذلك في إشارة إلى انضمامه مؤخرا إلى حزب نداء تونس.
وأضاف الوزير في تصريح لـ (وات)، على هامش افتتاحه للمؤتمر الرابع للناشرين العرب بتونس اليوم الثلاثاء، أن وزارة الشؤون الثقافية تحتكم إلى مبادئ دستورية، ذكر منها الفصول 31 و41 و42 من الدستور.
كما اعتبر أن العمل الثقافي يعلو على العمل السياسي، ويكرّس حق المواطن في الثقافة بعيدا عن التجاذبات السياسية والإيديولوجية، مبينا أن برامج وزارة الشؤون الثقافية مستمدة من روح الدستور وليست وفق توجهات سياسية أو إيديولوجية.
وأكد على أن وزارة الشؤون الثقافية ستواصل برامجها خدمة للمبادئ التي نادى بها الدستور والمتمثلة في تكريس اللامركزية الثقافية وتحفيز المبدعين والجمعيات الثقافية خدمة للثقافة لمبدأ "الثقافة للجميع" وتأسيس عمل ثقافي مواطني لا حزبي.
قال وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين إن العمل السياسي لن يكون له أدنى تأثير على استقلالية العمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية، وذلك في إشارة إلى انضمامه مؤخرا إلى حزب نداء تونس.
وأضاف الوزير في تصريح لـ (وات)، على هامش افتتاحه للمؤتمر الرابع للناشرين العرب بتونس اليوم الثلاثاء، أن وزارة الشؤون الثقافية تحتكم إلى مبادئ دستورية، ذكر منها الفصول 31 و41 و42 من الدستور.
كما اعتبر أن العمل الثقافي يعلو على العمل السياسي، ويكرّس حق المواطن في الثقافة بعيدا عن التجاذبات السياسية والإيديولوجية، مبينا أن برامج وزارة الشؤون الثقافية مستمدة من روح الدستور وليست وفق توجهات سياسية أو إيديولوجية.
وأكد على أن وزارة الشؤون الثقافية ستواصل برامجها خدمة للمبادئ التي نادى بها الدستور والمتمثلة في تكريس اللامركزية الثقافية وتحفيز المبدعين والجمعيات الثقافية خدمة للثقافة لمبدأ "الثقافة للجميع" وتأسيس عمل ثقافي مواطني لا حزبي.
-
17:02الان: الشاهد يجتمع بوزيري الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الامنية والعسكرية
09 جانفي 2018
-
16:49إسرائيليون يطعنون نجل شقيق رئيس وزراء فرنسا
09 جانفي 2018
-
16:35شلغوم: قانون المالية 2018 لا يتضمن اي اجراء من شانه ان يؤثر على نشاط المؤسسات
09 جانفي 2018
-
16:19جلمة: وحدات الجيش تؤمن المؤسسات العمومية
09 جانفي 2018
-
16:05محتجون يغلقون الطريق الوطنية رقم 1 بين صفاقس وقابس
09 جانفي 2018
-
15:55الطبوبي يدعو إلى زيادة استثنائية عاجلة في منح العائلات المعوزة وفي الأجر الأدني
09 جانفي 2018
-
15:38نائب رئيس البرلمان العربي: الخلافات بين تونس والامارات "سحابة صيف"
09 جانفي 2018
-
-
15:15عودة الهدوء إلى معتمدية القطار اثر الاحتجاجات التي جدت البارحة
09 جانفي 2018
-
14:58هدوء حذر يسود منطقتي التضامن والمنيهلة
09 جانفي 2018
-
14:55ملولش: إشعال العجلات المطاطية احتجاجا على غلاء الأسعار
09 جانفي 2018
-
14:54عودة الهدوء الى طبربة وخسائر تطال فرع بنكي بها ومركز الامني الوطني بالبطان
09 جانفي 2018
-
14:44في قفصة والقطار: عمليات نهب وتخريب وحرق مركز امني وايقافات عديدة
09 جانفي 2018
-
14:39ماذا في لقاء رئيس الجمهورية برئيس البرلمان؟
09 جانفي 2018
-
14:33مقتل 8 "إرهابيين" في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية بالعريش
09 جانفي 2018
-
-
14:22تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجرجيس
09 جانفي 2018
-
14:14القصرين: حجز أكثر من 1200 علبة دخان مجهولة المصدر
09 جانفي 2018
-
14:05بنزرت: الاحتفاظ بمواطن تركي يشتبه في ضلوعه في جريمة قتل
09 جانفي 2018
-
13:57سيدي بوزيد: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
09 جانفي 2018