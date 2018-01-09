أعوان المركز الوطني للاعلامية يضربون عن العمل

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نفذ أعوان المركز الوطني للاعلامية، اليوم الثلاثاء، اضرابا بمقر عملهم وذلك احتجاجا على عدم الاستجابة جملة من المطالب من أبرزها عدم بعث أي هيكل أو مؤسسة موازية من شأنها المساس من مهام المركز.
وأوضح كاتب عام النقابة الأساسية للمركز محمد طه الفاسي، في تصريح ل"وات"، أن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف ما زال متمسكا بمشروع قانون كان تقدم به من أجل بعث مؤسسة "التونسية للتنمية الرقمية"، مبينا أن احداث هذه المؤسسة من شأنه أن يمس من دور المركز وذلك لتمتعها بقانون داخلي يضبط لها صلاحيات واسعة ويوفر لها مرونة أكثر في عقد الصفقات وفي انتداب الأعوان.
وطالب الفاسي، في هذا الصدد، باعادة النظر في تركيبة المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي وذلك بتشريك الفاعلين في القطاع العام، مبينا أن قرارات هذا المجلس ألحقت الضرر بالمركز خاصة وأن مشروع القانون السالف ذكره يعد من مخرجاته.
ودعا من جهة أخرى، الى ضرورة الكف عن تقزيم كفاءات المركز الوطني للاعلامية باختزال دورهم في استغلال منظومات رقمية وطنية "مسقطة " دون أن يقع تشريكهم في رسمها ودراستها وتنفيذها، مشددا على أن مؤهلاتهم العلمية وتجاربهم العميقة تسمح لهم بالتألق في المجال، حسب تقديره.
وطالب الفاسي باعادة الحاق المركز الوطني للاعلامية برئاسة الحكومة، كما كان منذ سنوات، وذلك لخصوصية عمله وطبيعته من جهة، ولما يشهده من تهميش متواصل من قبل وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي التي ينضوي تحتها حاليا من جهة أخرى، حسب قوله.
ولفت الفاسي الى أن هذا الاضراب تقرر تنفيذه بعد أن التجاهل الذي لاقته المطالب المضمنة في برقية التنبيه بالاضراب، الصادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، يوم 22 ديسمبر 2017، والموجهة الى كل من رئيس الحكومة ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووالي تونس والمدير العام للمركز الوطني للاعلامية والمتفقد الجهوي للشغل تونس 1 ، وبعد فشل الجلسة الصلحية التي انعقدت بمقر ولاية تونس بحضور أعضاء المكتب النقابي للمركز ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
نفذ أعوان المركز الوطني للاعلامية، اليوم الثلاثاء، اضرابا بمقر عملهم وذلك احتجاجا على عدم الاستجابة جملة من المطالب من أبرزها عدم بعث أي هيكل أو مؤسسة موازية من شأنها المساس من مهام المركز.
وأوضح كاتب عام النقابة الأساسية للمركز محمد طه الفاسي، في تصريح ل"وات"، أن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف ما زال متمسكا بمشروع قانون كان تقدم به من أجل بعث مؤسسة "التونسية للتنمية الرقمية"، مبينا أن احداث هذه المؤسسة من شأنه أن يمس من دور المركز وذلك لتمتعها بقانون داخلي يضبط لها صلاحيات واسعة ويوفر لها مرونة أكثر في عقد الصفقات وفي انتداب الأعوان.
وطالب الفاسي، في هذا الصدد، باعادة النظر في تركيبة المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي وذلك بتشريك الفاعلين في القطاع العام، مبينا أن قرارات هذا المجلس ألحقت الضرر بالمركز خاصة وأن مشروع القانون السالف ذكره يعد من مخرجاته.
ودعا من جهة أخرى، الى ضرورة الكف عن تقزيم كفاءات المركز الوطني للاعلامية باختزال دورهم في استغلال منظومات رقمية وطنية "مسقطة " دون أن يقع تشريكهم في رسمها ودراستها وتنفيذها، مشددا على أن مؤهلاتهم العلمية وتجاربهم العميقة تسمح لهم بالتألق في المجال، حسب تقديره.
وطالب الفاسي باعادة الحاق المركز الوطني للاعلامية برئاسة الحكومة، كما كان منذ سنوات، وذلك لخصوصية عمله وطبيعته من جهة، ولما يشهده من تهميش متواصل من قبل وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي التي ينضوي تحتها حاليا من جهة أخرى، حسب قوله.
ولفت الفاسي الى أن هذا الاضراب تقرر تنفيذه بعد أن التجاهل الذي لاقته المطالب المضمنة في برقية التنبيه بالاضراب، الصادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، يوم 22 ديسمبر 2017، والموجهة الى كل من رئيس الحكومة ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووالي تونس والمدير العام للمركز الوطني للاعلامية والمتفقد الجهوي للشغل تونس 1 ، وبعد فشل الجلسة الصلحية التي انعقدت بمقر ولاية تونس بحضور أعضاء المكتب النقابي للمركز ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
-
17:02الان: الشاهد يجتمع بوزيري الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الامنية والعسكرية
09 جانفي 2018
-
16:49إسرائيليون يطعنون نجل شقيق رئيس وزراء فرنسا
09 جانفي 2018
-
16:35شلغوم: قانون المالية 2018 لا يتضمن اي اجراء من شانه ان يؤثر على نشاط المؤسسات
09 جانفي 2018
-
16:19جلمة: وحدات الجيش تؤمن المؤسسات العمومية
09 جانفي 2018
-
16:05محتجون يغلقون الطريق الوطنية رقم 1 بين صفاقس وقابس
09 جانفي 2018
-
15:55الطبوبي يدعو إلى زيادة استثنائية عاجلة في منح العائلات المعوزة وفي الأجر الأدني
09 جانفي 2018
-
15:38نائب رئيس البرلمان العربي: الخلافات بين تونس والامارات "سحابة صيف"
09 جانفي 2018
-
-
15:15عودة الهدوء إلى معتمدية القطار اثر الاحتجاجات التي جدت البارحة
09 جانفي 2018
-
14:58هدوء حذر يسود منطقتي التضامن والمنيهلة
09 جانفي 2018
-
14:55ملولش: إشعال العجلات المطاطية احتجاجا على غلاء الأسعار
09 جانفي 2018
-
14:54عودة الهدوء الى طبربة وخسائر تطال فرع بنكي بها ومركز الامني الوطني بالبطان
09 جانفي 2018
-
14:44في قفصة والقطار: عمليات نهب وتخريب وحرق مركز امني وايقافات عديدة
09 جانفي 2018
-
14:39ماذا في لقاء رئيس الجمهورية برئيس البرلمان؟
09 جانفي 2018
-
14:33مقتل 8 "إرهابيين" في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية بالعريش
09 جانفي 2018
-
-
14:22تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجرجيس
09 جانفي 2018
-
14:14القصرين: حجز أكثر من 1200 علبة دخان مجهولة المصدر
09 جانفي 2018
-
14:05بنزرت: الاحتفاظ بمواطن تركي يشتبه في ضلوعه في جريمة قتل
09 جانفي 2018
-
13:57سيدي بوزيد: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
09 جانفي 2018