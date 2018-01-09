الرابطة 1: تاخير لقاء اتحاد بنقردان والترجي الرياضي الى يوم الاحد

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ادخلت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الثلاثاء تعديلا على برنامج مقابلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وذلك بتاخير لقاء اتحاد بنقردان والترجي الرياضي من السبت 20 الى الاحد 21 جانفي.

وفي ما يلي البرنامج الكامل للجولة (كافة المقابلات على الساعة 14):

السبت 20 جانفي

في منزل عبد الرحمان

النادي البنزرتي - الترجي الرياضي الجرجيسي

في صفاقس (اشتراكات فقط)

النادي الصفاقسي - الملعب التونسي

الاحد 21 جانفي

في رادس

النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري

في قابس

مستقبل قابس - النجم الساحلي

في المتلوي

نجم المتلوي - شبيبة القيروان

في مدنين

نادي اولمبيك مدنين - الملعب القابسي

في بنقردان

اتحاد بنقردان - الترجي الرياضي