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يوم الثلاثاء 09 جانفي 2018
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رئيس الحكومة يعاين مراحل انجاز الجانب المدني في مطار رمادة العسكري
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الأولى
رئيس الحكومة يعاين مراحل انجاز الجانب المدني في مطار رمادة العسكري
09 جانفي 2018 | 13:11

تحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مستهل زيارة غير معلنة صباح اليوم الثلاثاء الى رمادة من ولاية تطاوين حيث بين ان "مراحل إنجاز الجانب المدني في مطار رمادة العسكري متقدمة" .

وأشار الى ان المشروع الصحراوي الذي يمتد الي صحراء الجهة وينجز بالتعاون الدولي لاستغلال الطاقات والموارد الطبيعية في المثلث الصحراوي يندرج في إطار منظومة الأمن العام للبلاد .وقد تحول رئيس الحكومة اثر ذلك الى المعبر الحدودي بذهيبة كما اطلع الشاهد خلال هذه الزيارة على جاهزية القوات المسلحة بثكنة رمادة وكان رئيس الحكومة قام رفقة وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي بزيارة مقر قيادة الفيلق الاول الترابي الصحراوي برمادة.وصرح الشاهد خلال هذه الزيارة ان "الحل الوحيد لمواجهة من يقوم بعمليات النهب والاعتداء عل التونسيين واملاكهم ومن يقوم بتحريضهم يكمن في تطبيق القانون"

وقال في تصريح اعلامي "من يريد التظاهر بطريقة سلمية وقانونية فان الحكومة تستمع اليه وتقوم بحمايته مشددا على ان "ما شهدته بعض المناطق بتونس الليلة الماضية لا يعد احتجاجا با اعمال سرقة ونهب واعتداء على املاك التونسيين".

يذكر ان عددا من مناطق البلاد على غرار قفصة ومنوبة واريانة والقصرين شهدت الليلة الماضية احتجاجات تخلللتها اعمال عنف ونهب وسرقة

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الأولى
رئيس الحكومة يعاين مراحل انجاز الجانب المدني في مطار رمادة العسكري
09 جانفي 2018 | 13:11

تحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مستهل زيارة غير معلنة صباح اليوم الثلاثاء الى رمادة من ولاية تطاوين حيث بين ان "مراحل إنجاز الجانب المدني في مطار رمادة العسكري متقدمة" .

وأشار الى ان المشروع الصحراوي الذي يمتد الي صحراء الجهة وينجز بالتعاون الدولي لاستغلال الطاقات والموارد الطبيعية في المثلث الصحراوي يندرج في إطار منظومة الأمن العام للبلاد .وقد تحول رئيس الحكومة اثر ذلك الى المعبر الحدودي بذهيبة كما اطلع الشاهد خلال هذه الزيارة على جاهزية القوات المسلحة بثكنة رمادة وكان رئيس الحكومة قام رفقة وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي بزيارة مقر قيادة الفيلق الاول الترابي الصحراوي برمادة.وصرح الشاهد خلال هذه الزيارة ان "الحل الوحيد لمواجهة من يقوم بعمليات النهب والاعتداء عل التونسيين واملاكهم ومن يقوم بتحريضهم يكمن في تطبيق القانون"

وقال في تصريح اعلامي "من يريد التظاهر بطريقة سلمية وقانونية فان الحكومة تستمع اليه وتقوم بحمايته مشددا على ان "ما شهدته بعض المناطق بتونس الليلة الماضية لا يعد احتجاجا با اعمال سرقة ونهب واعتداء على املاك التونسيين".

يذكر ان عددا من مناطق البلاد على غرار قفصة ومنوبة واريانة والقصرين شهدت الليلة الماضية احتجاجات تخلللتها اعمال عنف ونهب وسرقة

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عبد الحميد الرياحي
في مآلات «الربيع العبري» !
في سياق تعليقها على اندفاع الآلة الحربية الأمريكية الى منطقة الخليج والشرق الاوسط بدءا بغزو العراق واحتلاله واسقاط دولته وتفكيك مؤسساته لم تتردد كوندوليزا رايس (وزيرة الخارجية...
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