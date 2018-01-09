رئيس الحكومة يعاين مراحل انجاز الجانب المدني في مطار رمادة العسكري

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تحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مستهل زيارة غير معلنة صباح اليوم الثلاثاء الى رمادة من ولاية تطاوين حيث بين ان "مراحل إنجاز الجانب المدني في مطار رمادة العسكري متقدمة" .
وأشار الى ان المشروع الصحراوي الذي يمتد الي صحراء الجهة وينجز بالتعاون الدولي لاستغلال الطاقات والموارد الطبيعية في المثلث الصحراوي يندرج في إطار منظومة الأمن العام للبلاد .وقد تحول رئيس الحكومة اثر ذلك الى المعبر الحدودي بذهيبة كما اطلع الشاهد خلال هذه الزيارة على جاهزية القوات المسلحة بثكنة رمادة وكان رئيس الحكومة قام رفقة وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي بزيارة مقر قيادة الفيلق الاول الترابي الصحراوي برمادة.وصرح الشاهد خلال هذه الزيارة ان "الحل الوحيد لمواجهة من يقوم بعمليات النهب والاعتداء عل التونسيين واملاكهم ومن يقوم بتحريضهم يكمن في تطبيق القانون"
وقال في تصريح اعلامي "من يريد التظاهر بطريقة سلمية وقانونية فان الحكومة تستمع اليه وتقوم بحمايته مشددا على ان "ما شهدته بعض المناطق بتونس الليلة الماضية لا يعد احتجاجا با اعمال سرقة ونهب واعتداء على املاك التونسيين".
يذكر ان عددا من مناطق البلاد على غرار قفصة ومنوبة واريانة والقصرين شهدت الليلة الماضية احتجاجات تخلللتها اعمال عنف ونهب وسرقة
تحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مستهل زيارة غير معلنة صباح اليوم الثلاثاء الى رمادة من ولاية تطاوين حيث بين ان "مراحل إنجاز الجانب المدني في مطار رمادة العسكري متقدمة" .
وأشار الى ان المشروع الصحراوي الذي يمتد الي صحراء الجهة وينجز بالتعاون الدولي لاستغلال الطاقات والموارد الطبيعية في المثلث الصحراوي يندرج في إطار منظومة الأمن العام للبلاد .وقد تحول رئيس الحكومة اثر ذلك الى المعبر الحدودي بذهيبة كما اطلع الشاهد خلال هذه الزيارة على جاهزية القوات المسلحة بثكنة رمادة وكان رئيس الحكومة قام رفقة وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي بزيارة مقر قيادة الفيلق الاول الترابي الصحراوي برمادة.وصرح الشاهد خلال هذه الزيارة ان "الحل الوحيد لمواجهة من يقوم بعمليات النهب والاعتداء عل التونسيين واملاكهم ومن يقوم بتحريضهم يكمن في تطبيق القانون"
وقال في تصريح اعلامي "من يريد التظاهر بطريقة سلمية وقانونية فان الحكومة تستمع اليه وتقوم بحمايته مشددا على ان "ما شهدته بعض المناطق بتونس الليلة الماضية لا يعد احتجاجا با اعمال سرقة ونهب واعتداء على املاك التونسيين".
يذكر ان عددا من مناطق البلاد على غرار قفصة ومنوبة واريانة والقصرين شهدت الليلة الماضية احتجاجات تخلللتها اعمال عنف ونهب وسرقة
-
17:02الان: الشاهد يجتمع بوزيري الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الامنية والعسكرية
09 جانفي 2018
-
16:49إسرائيليون يطعنون نجل شقيق رئيس وزراء فرنسا
09 جانفي 2018
-
16:35شلغوم: قانون المالية 2018 لا يتضمن اي اجراء من شانه ان يؤثر على نشاط المؤسسات
09 جانفي 2018
-
16:19جلمة: وحدات الجيش تؤمن المؤسسات العمومية
09 جانفي 2018
-
16:05محتجون يغلقون الطريق الوطنية رقم 1 بين صفاقس وقابس
09 جانفي 2018
-
15:55الطبوبي يدعو إلى زيادة استثنائية عاجلة في منح العائلات المعوزة وفي الأجر الأدني
09 جانفي 2018
-
15:38نائب رئيس البرلمان العربي: الخلافات بين تونس والامارات "سحابة صيف"
09 جانفي 2018
-
-
15:15عودة الهدوء إلى معتمدية القطار اثر الاحتجاجات التي جدت البارحة
09 جانفي 2018
-
14:58هدوء حذر يسود منطقتي التضامن والمنيهلة
09 جانفي 2018
-
14:55ملولش: إشعال العجلات المطاطية احتجاجا على غلاء الأسعار
09 جانفي 2018
-
14:54عودة الهدوء الى طبربة وخسائر تطال فرع بنكي بها ومركز الامني الوطني بالبطان
09 جانفي 2018
-
14:44في قفصة والقطار: عمليات نهب وتخريب وحرق مركز امني وايقافات عديدة
09 جانفي 2018
-
14:39ماذا في لقاء رئيس الجمهورية برئيس البرلمان؟
09 جانفي 2018
-
14:33مقتل 8 "إرهابيين" في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية بالعريش
09 جانفي 2018
-
-
14:22تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجرجيس
09 جانفي 2018
-
14:14القصرين: حجز أكثر من 1200 علبة دخان مجهولة المصدر
09 جانفي 2018
-
14:05بنزرت: الاحتفاظ بمواطن تركي يشتبه في ضلوعه في جريمة قتل
09 جانفي 2018
-
13:57سيدي بوزيد: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
09 جانفي 2018