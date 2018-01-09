سوسة: والي الجهة ينفي خبر إستقالة معتمد مساكن

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

أكد منذ قليل والي سوسة عادل الشليوي "للشروق اون لاين" ان معتمد مساكن العربي قرطاس لم يقدم استقالته عكس ما راج في وسائل الإعلام حيث أكد الوالي ان المعتمد يتمتع برخصة لمدة أسبوع تنتهي يوم الاثنين المقبل ونفى وصول أي استقالة له من طرف المعنى بالأمر مؤكدا على أنه إلى حد اليوم لا يعتبر معتمد مساكن مستقل بالنسبة للسلط الرسمية حسب تعبيره.