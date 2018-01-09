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يوم الثلاثاء 09 جانفي 2018
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سوسة: والي الجهة ينفي خبر إستقالة معتمد مساكن
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الأولى
سوسة: والي الجهة ينفي خبر إستقالة معتمد مساكن
09 جانفي 2018 | 13:06

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

أكد منذ قليل والي سوسة عادل الشليوي "للشروق اون لاين" ان معتمد مساكن العربي قرطاس لم يقدم استقالته عكس ما راج في وسائل الإعلام حيث أكد الوالي ان المعتمد يتمتع برخصة لمدة أسبوع تنتهي يوم الاثنين المقبل ونفى وصول أي استقالة له من طرف المعنى بالأمر مؤكدا على أنه إلى حد اليوم لا يعتبر معتمد مساكن مستقل بالنسبة للسلط الرسمية حسب تعبيره.

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سوسة: والي الجهة ينفي خبر إستقالة معتمد مساكن
09 جانفي 2018 | 13:06

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

أكد منذ قليل والي سوسة عادل الشليوي "للشروق اون لاين" ان معتمد مساكن العربي قرطاس لم يقدم استقالته عكس ما راج في وسائل الإعلام حيث أكد الوالي ان المعتمد يتمتع برخصة لمدة أسبوع تنتهي يوم الاثنين المقبل ونفى وصول أي استقالة له من طرف المعنى بالأمر مؤكدا على أنه إلى حد اليوم لا يعتبر معتمد مساكن مستقل بالنسبة للسلط الرسمية حسب تعبيره.

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09 جانفي 2018 السّاعة 17:02
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إسرائيليون يطعنون نجل شقيق رئيس وزراء فرنسا
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أصيب 3 سياح فرنسيين بينهم نجل شقيق رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، بجراح متفاوتة بعد تعرضهم لعملية طعن في...
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شلغوم: قانون المالية 2018 لا يتضمن اي اجراء من شانه ان يؤثر على نشاط المؤسسات
09 جانفي 2018 السّاعة 16:35
اعتبر وزير المالية، رضا شلغوم، "أنّ قانون المالية لسنة 2018، لا يتضمن أيّ اجراء من شانه ان يؤثر على نشاط...
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جلمة: وحدات الجيش تؤمن المؤسسات العمومية ‎
09 جانفي 2018 السّاعة 16:19
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس: تولت وحدات من الجيش الوطني تأمين عدد من المؤسسات العمومية بمدينة جلمة بعد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
في مآلات «الربيع العبري» !
في سياق تعليقها على اندفاع الآلة الحربية الأمريكية الى منطقة الخليج والشرق الاوسط بدءا بغزو العراق واحتلاله واسقاط دولته وتفكيك مؤسساته لم تتردد كوندوليزا رايس (وزيرة الخارجية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
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