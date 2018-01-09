حركة النهضة: "أطراف سياسية فوضوية تستغل المطالب الشرعية للمواطنين"

نددت حركة النهضة، في بيان نشر اليوم، بانحراف بعض الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق البلاد وتعمُّد مرتكبيها التخريب والنهب والاعتداء على مؤسسات الدولة وأجهزتها واستهداف الممتلكات العامة والخاصة، منددة باستغلال ما أسمتها بـ "الأطراف السياسية الفوضوية "، للمطالب الشرعية للمواطنين والتحريض على الفوضى والتخريب والنهب.

ودعا البيان التونسيين إلى التهدئة والتعقل وتغليب المصلحة الوطنية ودعم جهود أجهزة الأمن والجيش، كما دعا الحكومة الى مزيد الاستماع لمشاغل المواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم المشروعة وتنزيل الحق الدستوري للجهات الداخلية في التمييز الإيجابي.