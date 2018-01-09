مارث - قابس: القبض على عنصر تكفيري من أجل "الإشتباه في إنتمائه إلى تنظيم إرهابي"

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إحتفظت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمارث ولاية قابس بعنصر تكفيري عمره 29 سنة قاطن الجهة وباشرت قضية عدلية في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي".