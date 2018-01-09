مارث - قابس: القبض على عنصر تكفيري من أجل "الإشتباه في إنتمائه إلى تنظيم إرهابي"
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17:02الان: الشاهد يجتمع بوزيري الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الامنية والعسكرية
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16:49إسرائيليون يطعنون نجل شقيق رئيس وزراء فرنسا
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16:35شلغوم: قانون المالية 2018 لا يتضمن اي اجراء من شانه ان يؤثر على نشاط المؤسسات
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16:19جلمة: وحدات الجيش تؤمن المؤسسات العمومية
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16:05محتجون يغلقون الطريق الوطنية رقم 1 بين صفاقس وقابس
09 جانفي 2018
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15:55الطبوبي يدعو إلى زيادة استثنائية عاجلة في منح العائلات المعوزة وفي الأجر الأدني
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15:38نائب رئيس البرلمان العربي: الخلافات بين تونس والامارات "سحابة صيف"
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15:15عودة الهدوء إلى معتمدية القطار اثر الاحتجاجات التي جدت البارحة
09 جانفي 2018
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14:58هدوء حذر يسود منطقتي التضامن والمنيهلة
09 جانفي 2018
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14:55ملولش: إشعال العجلات المطاطية احتجاجا على غلاء الأسعار
09 جانفي 2018
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14:54عودة الهدوء الى طبربة وخسائر تطال فرع بنكي بها ومركز الامني الوطني بالبطان
09 جانفي 2018
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14:44في قفصة والقطار: عمليات نهب وتخريب وحرق مركز امني وايقافات عديدة
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14:39ماذا في لقاء رئيس الجمهورية برئيس البرلمان؟
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14:33مقتل 8 "إرهابيين" في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية بالعريش
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مارث - قابس: القبض على عنصر تكفيري من أجل "الإشتباه في إنتمائه إلى تنظيم إرهابي"
إحتفظت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمارث ولاية قابس بعنصر تكفيري عمره 29 سنة قاطن الجهة وباشرت قضية عدلية في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي".
المعني تعمد تنزيل مقاطع فيديو وتدوينات عبر حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تمجد التنظيمات الإرهابية وتحرض على الجهاد.
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مارث - قابس: القبض على عنصر تكفيري من أجل "الإشتباه في إنتمائه إلى تنظيم إرهابي"
إحتفظت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمارث ولاية قابس بعنصر تكفيري عمره 29 سنة قاطن الجهة وباشرت قضية عدلية في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي".
المعني تعمد تنزيل مقاطع فيديو وتدوينات عبر حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تمجد التنظيمات الإرهابية وتحرض على الجهاد.
الان: الشاهد يجتمع بوزيري الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الامنية والعسكرية
09 جانفي 2018 السّاعة 17:02
الوضع الأمني العام في البلاد محور جلسة العمل التي يشرف عليها الان رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة...المزيد >>
إسرائيليون يطعنون نجل شقيق رئيس وزراء فرنسا
09 جانفي 2018 السّاعة 16:49
أصيب 3 سياح فرنسيين بينهم نجل شقيق رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، بجراح متفاوتة بعد تعرضهم لعملية طعن في...المزيد >>
شلغوم: قانون المالية 2018 لا يتضمن اي اجراء من شانه ان يؤثر على نشاط المؤسسات
09 جانفي 2018 السّاعة 16:35
اعتبر وزير المالية، رضا شلغوم، "أنّ قانون المالية لسنة 2018، لا يتضمن أيّ اجراء من شانه ان يؤثر على نشاط...المزيد >>
جلمة: وحدات الجيش تؤمن المؤسسات العمومية
09 جانفي 2018 السّاعة 16:19
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس: تولت وحدات من الجيش الوطني تأمين عدد من المؤسسات العمومية بمدينة جلمة بعد...المزيد >>
-
17:02الان: الشاهد يجتمع بوزيري الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الامنية والعسكرية
09 جانفي 2018
-
16:49إسرائيليون يطعنون نجل شقيق رئيس وزراء فرنسا
09 جانفي 2018
-
16:35شلغوم: قانون المالية 2018 لا يتضمن اي اجراء من شانه ان يؤثر على نشاط المؤسسات
09 جانفي 2018
-
16:19جلمة: وحدات الجيش تؤمن المؤسسات العمومية
09 جانفي 2018
-
16:05محتجون يغلقون الطريق الوطنية رقم 1 بين صفاقس وقابس
09 جانفي 2018
-
15:55الطبوبي يدعو إلى زيادة استثنائية عاجلة في منح العائلات المعوزة وفي الأجر الأدني
09 جانفي 2018
-
15:38نائب رئيس البرلمان العربي: الخلافات بين تونس والامارات "سحابة صيف"
09 جانفي 2018
-
-
15:15عودة الهدوء إلى معتمدية القطار اثر الاحتجاجات التي جدت البارحة
09 جانفي 2018
-
14:58هدوء حذر يسود منطقتي التضامن والمنيهلة
09 جانفي 2018
-
14:55ملولش: إشعال العجلات المطاطية احتجاجا على غلاء الأسعار
09 جانفي 2018
-
14:54عودة الهدوء الى طبربة وخسائر تطال فرع بنكي بها ومركز الامني الوطني بالبطان
09 جانفي 2018
-
14:44في قفصة والقطار: عمليات نهب وتخريب وحرق مركز امني وايقافات عديدة
09 جانفي 2018
-
14:39ماذا في لقاء رئيس الجمهورية برئيس البرلمان؟
09 جانفي 2018
-
14:33مقتل 8 "إرهابيين" في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية بالعريش
09 جانفي 2018
-
-
14:22تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجرجيس
09 جانفي 2018
-
14:14القصرين: حجز أكثر من 1200 علبة دخان مجهولة المصدر
09 جانفي 2018
-
14:05بنزرت: الاحتفاظ بمواطن تركي يشتبه في ضلوعه في جريمة قتل
09 جانفي 2018
-
13:57سيدي بوزيد: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
09 جانفي 2018
عبد الحميد الرياحيفي مآلات «الربيع العبري» !
في سياق تعليقها على اندفاع الآلة الحربية الأمريكية الى منطقة الخليج والشرق الاوسط بدءا بغزو العراق واحتلاله واسقاط دولته وتفكيك مؤسساته لم تتردد كوندوليزا رايس (وزيرة الخارجية...المزيد >>
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