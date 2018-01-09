بطاقة ايداع بالسجن ضدّ المدير العام للجباية بوزارة المالية

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أمس، الإثنين 8 جانفي 2018، بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المدير العام للجباية بوزارة المالية، بعد شكاية تقدّمت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على خلفية وجود عمليات تلاعب في المخالفات المتعلّقة بتجّار المصوغ، وفق ما نقلته إذاعة "شمس أف أم".

وقد سبق لقاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضدّ موظفين أحدهما في الإدارة الجهوية لمراقبة الأداءات بسوسة والآخر في مؤسسة تابعة لوزارة المالية بتهم تعلّقت بالفساد المالي. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كشفت يوم الخميس 10 أوت 2017، انها أحالت 169 ملفا على أنظار النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية.

ومن بين الملفات شبهات فساد تعلقت بقطاع الذهب لعدم استخلاص الديون الجبائية لفائدة الدولة والتفريط في ضمانات استخلاص مستحقاتها .