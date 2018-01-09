تأخير النظر في ملفي "باردو ونزل الامبريال" ‎

تونس- الشروق اونلاين -ايمان بن عزيزة

أرجأت اليوم الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة تونس الابتدائية النظر في ملفي "باردو ونزل الامبريال مرحبا بسوسة " إلى موعد لاحق استجابة لطلب شقي الدفاع وقد طلب القائمون بالحق الشخصي التأخير لأجل متسع للقيام بإجراءات الدعوى المدنية واستدعاء المكلف بنزاعات الدولة.

من جهتهم فوض دفاع المتهمين النظر في التأخير مع طلب الإفراج عن بعض منوبيهم على غرار شقيقة الارهابي جابر الخشناوي منفذ الهجوم الارهابي على متحف باردو وبإحالة الكلمة لممثل النيابة العمومية طلب رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة في حق بعض المتهمين وفوّض النظر في التأخير.