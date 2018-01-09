القصرين: تجدّد الاحتجاجات بمنطقة "حي الزهور"

مكتب القصرين – محمد صلاح حقّي - الشروق اون لاين: تجدّدت منذ قليل الاحتجاجات بحي الزهور من ولاية القصرين بعد هدوء تواصل منذ ساعات الفجر الاولى حتى منتصف نهار اليوم وقد حضرت الوحدات الامنية بالمكان دون تسجيل مواجهات مع المحتجين الى حد كتابة هذه الاسطر.