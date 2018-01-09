قفصة: وفاة استاذ رياضيات خلال تحية العلم بإعدادية حي السرور

مكتب قفصة - الشروق اون لاين - عادل عكرمي:

فجعت الأسرة التربوية بمدينة قفصة صباح اليوم في استاذ رياضيات في الأربعينات من عمره يعمل بالمدرسة الإعدادية بحي السرور وافته المنية خلال موكب تحية العلم حيث سقط أرضا على اثر أزمة قلبية ورغم تدخل أعوان الحماية المدينة ونقله الى المستشفى الجهوي الحسين بوزيان ومحاولة إسعافه فقد فارق الحياة تاركا حالة أسى كبيرة في عائلته وحزنا عميقا لدى عموم الأسرة التربوية وتلامذته.