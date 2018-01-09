الحمامات: تهيئة 6 مسالك فلاحية لفك العزلة عن المتساكنين‎

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

مكتب نابل- الشروق أون لاين- سناء بنساسي

أكد معتمد الحمامات محمد عبد الواحد للشروق اونلاين أنه تم تهيئة وصيانة ستة مسالك فلاحية بمعتمدية الحمامات وهي مسالك الشرشارة ووادي القصب والطرابلسية وأولاد بوقرة وحربون والخروب مما ساهم في فك عزلة متساكني هذه المناطق وتسهيل تنقلهم .

هذا وشهدت هذه الأشغال تدخلا نوعيا حيث تم استغلال مشروع تقويص الطريق الوطنية عدد 1 من خلال رفع بقايا الاسفلت وتجميعه وفرشه على هذه المسالك الفلاحية.

هذا وستتواصل أشغال مشروع تهيئة وصيانة المسالك الفلاحية بمعتمدية الحمامات الاسبوع المقبل حيث سيتم التدخل في مناطق أولاد الزرلي والمساعدية ودوار هيشر.