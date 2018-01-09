"فورزا تونس" تدعو الى فرض حظر التجول.. وتحمل "الجبهة الشعبية" مسؤولية الأحداث

تونس - الشروق اون لاين- اشرف الرياحي

دعت جمعية "فورزا تونس" كل من رئيس الحكومة ومجلس الامن القومي الى فرض حظر التجول على خلفية ما وصفته بـ"لاحتجاجات الليلية المشبوهة واللاشعبية".

كما دعت الجمعية في ذات البيان رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى "فتح باب ملفات الفساد على مصرعيه وبدون انتقائية ليطال وزراء ونواب ما فتئت أصابع الاتهام تشير إليهم في عدة مناسبات" وفقا لنص البيان.

كما حملت الجمعية "المسؤولية التامة لأعمال الشغب والتي وصلت الى حد سقوط روح بشرية للتصريحات التحريضية التي صدرت في الأيام الفارطة عن بعض قيادات الجبهة الشعبية إلى التحقيق معهم أمام القضاء".