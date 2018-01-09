بلديات 2018: هيئة الانتخابات تنقح قرارا سابقا حول قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز

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أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا حمل عدد2 لسنة 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار سابق لها صدر في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع و الفرز.

وشملت التنقيحات 21 فصلا موزعة بين إضافة لعبارات على غرار "البلدية والجهوية" وإضافة مطات خاصة بعمليات الاقتراع والحق في التصويت في الانتخابات البلدية المقبلة والمقررة يوم 6 ماي المقبل.

وبخصوص تصويت العسكريين والأمنيين والذي سيكون يوم 29 افريل 2018، تضمن قرار الهيئة تعديلات للقرار عدد 80 الصادر عنها في سبتمبر 2014 وتهم تلك التعديلات اجراءات تصويت العسكريين وقوات الامن الداخلي وفرز اصواتهم واستطلاع ارائهم اثر خروجهم من مكاتب التصويت وغيرها من التنصيصات.