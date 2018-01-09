الطبوبي في المنستير: الاحتجاج مكفول... والاعتداء على الممتلكات مرفوض

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ محمد علي خليفة:

أكد امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم أنّ من حق أي مواطن أن يعبّر عن رأيه بالاحتجاج السلمي والمؤطر والمنظم في إطار حزبي او اجتماعي لكن أن يتحول الاحتجاج إلى تخريب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة تحت جنح الظلام فهذا ما لا نقبل به.

وخلال إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر الجهوي لاتحاد الشغل بالمنستير قال الطبوبي إن هناك صعوبات وتدهورا للمقدرة الشرائية وزيادات أثقلت كاهل المواطن وهذا ما دفع الاتحاد إلى الدعوة العاجلة لتعديل الجرايات الضعيفة.