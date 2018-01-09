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يوم الثلاثاء 09 جانفي 2018
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تعديل جدول أعمال الجلسة العامة بالبرلمان: الحصة الصباحية لمناقشة الوضع العام في البلاد
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الأولى
تعديل جدول أعمال الجلسة العامة بالبرلمان: الحصة الصباحية لمناقشة الوضع العام في البلاد
09 جانفي 2018 | 11:43

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع صباح اليوم الثلاثاء إدخال تعديل على جدول أعمال الجلسة العامة بتخصيص الحصة الصباحية لمناقشة الوضع العام في البلاد

يذكر ان جدول الاعمال الاولي للجلسة العامة المبرمجة اليوم الثلاثاء بداية من الساعة التاسعة صباحا تضمن في الحصة الصباحية النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الى جانب النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي الى جانب المصادقة على إحداث لجنة تحقيق برلمانية في خصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الأوروبي.

كما تضمن برنامج الحصة المسائية الاولي النظر في كل مشروع قانون يتعلّق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين عدد90/2017 ومشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المــــــؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية .عدد 62/2016.

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تعديل جدول أعمال الجلسة العامة بالبرلمان: الحصة الصباحية لمناقشة الوضع العام في البلاد
09 جانفي 2018 | 11:43

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع صباح اليوم الثلاثاء إدخال تعديل على جدول أعمال الجلسة العامة بتخصيص الحصة الصباحية لمناقشة الوضع العام في البلاد

يذكر ان جدول الاعمال الاولي للجلسة العامة المبرمجة اليوم الثلاثاء بداية من الساعة التاسعة صباحا تضمن في الحصة الصباحية النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الى جانب النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي الى جانب المصادقة على إحداث لجنة تحقيق برلمانية في خصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الأوروبي.

كما تضمن برنامج الحصة المسائية الاولي النظر في كل مشروع قانون يتعلّق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين عدد90/2017 ومشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المــــــؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية .عدد 62/2016.

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عبد الحميد الرياحي
في مآلات «الربيع العبري» !
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