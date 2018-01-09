تعديل جدول أعمال الجلسة العامة بالبرلمان: الحصة الصباحية لمناقشة الوضع العام في البلاد

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قرّر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع صباح اليوم الثلاثاء إدخال تعديل على جدول أعمال الجلسة العامة بتخصيص الحصة الصباحية لمناقشة الوضع العام في البلاد
يذكر ان جدول الاعمال الاولي للجلسة العامة المبرمجة اليوم الثلاثاء بداية من الساعة التاسعة صباحا تضمن في الحصة الصباحية النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الى جانب النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي الى جانب المصادقة على إحداث لجنة تحقيق برلمانية في خصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الأوروبي.
كما تضمن برنامج الحصة المسائية الاولي النظر في كل مشروع قانون يتعلّق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين عدد90/2017 ومشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المــــــؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية .عدد 62/2016.
قرّر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع صباح اليوم الثلاثاء إدخال تعديل على جدول أعمال الجلسة العامة بتخصيص الحصة الصباحية لمناقشة الوضع العام في البلاد
يذكر ان جدول الاعمال الاولي للجلسة العامة المبرمجة اليوم الثلاثاء بداية من الساعة التاسعة صباحا تضمن في الحصة الصباحية النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الى جانب النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي الى جانب المصادقة على إحداث لجنة تحقيق برلمانية في خصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الأوروبي.
كما تضمن برنامج الحصة المسائية الاولي النظر في كل مشروع قانون يتعلّق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين عدد90/2017 ومشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المــــــؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية .عدد 62/2016.
-
17:02الان: الشاهد يجتمع بوزيري الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الامنية والعسكرية
09 جانفي 2018
-
16:49إسرائيليون يطعنون نجل شقيق رئيس وزراء فرنسا
09 جانفي 2018
-
16:35شلغوم: قانون المالية 2018 لا يتضمن اي اجراء من شانه ان يؤثر على نشاط المؤسسات
09 جانفي 2018
-
16:19جلمة: وحدات الجيش تؤمن المؤسسات العمومية
09 جانفي 2018
-
16:05محتجون يغلقون الطريق الوطنية رقم 1 بين صفاقس وقابس
09 جانفي 2018
-
15:55الطبوبي يدعو إلى زيادة استثنائية عاجلة في منح العائلات المعوزة وفي الأجر الأدني
09 جانفي 2018
-
15:38نائب رئيس البرلمان العربي: الخلافات بين تونس والامارات "سحابة صيف"
09 جانفي 2018
-
-
15:15عودة الهدوء إلى معتمدية القطار اثر الاحتجاجات التي جدت البارحة
09 جانفي 2018
-
14:58هدوء حذر يسود منطقتي التضامن والمنيهلة
09 جانفي 2018
-
14:55ملولش: إشعال العجلات المطاطية احتجاجا على غلاء الأسعار
09 جانفي 2018
-
14:54عودة الهدوء الى طبربة وخسائر تطال فرع بنكي بها ومركز الامني الوطني بالبطان
09 جانفي 2018
-
14:44في قفصة والقطار: عمليات نهب وتخريب وحرق مركز امني وايقافات عديدة
09 جانفي 2018
-
14:39ماذا في لقاء رئيس الجمهورية برئيس البرلمان؟
09 جانفي 2018
-
14:33مقتل 8 "إرهابيين" في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية بالعريش
09 جانفي 2018
-
-
14:22تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجرجيس
09 جانفي 2018
-
14:14القصرين: حجز أكثر من 1200 علبة دخان مجهولة المصدر
09 جانفي 2018
-
14:05بنزرت: الاحتفاظ بمواطن تركي يشتبه في ضلوعه في جريمة قتل
09 جانفي 2018
-
13:57سيدي بوزيد: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
09 جانفي 2018