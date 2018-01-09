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يوم الثلاثاء 09 جانفي 2018
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احتجاجات ليلية بمدينة سيدي علي بن عون
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إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة
عبد الحميد الرياحي
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شروق الجهات
احتجاجات ليلية بمدينة سيدي علي بن عون
09 جانفي 2018 | 11:32

سيدي علي بن عون- الشروق اون لاين – زهير المليكي

شهدت ليلة البارحة مدينة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد تحركات احتجاجية حيث اقدم المحتجون على غلق بعض الطرقات والانهج باشعالهم العجلات المطاطية. هذا وقد تدخلت قوات الامن الوطني عدة مرات  محاولة تفريهم .ومنذ ساعات الفجر عاد الهدوء الى البلدة التي تشهد انتصاب السوق الاسبوعية.

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شروق الجهات
احتجاجات ليلية بمدينة سيدي علي بن عون
09 جانفي 2018 | 11:32

سيدي علي بن عون- الشروق اون لاين – زهير المليكي

شهدت ليلة البارحة مدينة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد تحركات احتجاجية حيث اقدم المحتجون على غلق بعض الطرقات والانهج باشعالهم العجلات المطاطية. هذا وقد تدخلت قوات الامن الوطني عدة مرات  محاولة تفريهم .ومنذ ساعات الفجر عاد الهدوء الى البلدة التي تشهد انتصاب السوق الاسبوعية.

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محتجون يغلقون الطريق الوطنية رقم 1 بين صفاقس وقابس
09 جانفي 2018 السّاعة 16:05
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والي القصرين يدعو إلى "التحلي بالمسؤولية وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تحرّض على الفوضى والشغب"
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دعا والي القصرين سمير بوقديدة ، صباح اليوم الثلاثاء ، كافة مواطني ومتساكني الجهة إلى التريّث وعدم الانسياق...
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عودة الهدوء إلى معتمدية القطار اثر الاحتجاجات التي جدت البارحة
09 جانفي 2018 السّاعة 15:15
عاد صباح اليوم الثلاثاء الهدوء إلى معتمدية القطار من ولاية قفصة اثر المواجهات التي شهدتها ليلة البارحة بين...
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عبد الحميد الرياحي
في مآلات «الربيع العبري» !
في سياق تعليقها على اندفاع الآلة الحربية الأمريكية الى منطقة الخليج والشرق الاوسط بدءا بغزو العراق واحتلاله واسقاط دولته وتفكيك مؤسساته لم تتردد كوندوليزا رايس (وزيرة الخارجية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاثنين 08 جانفي 2018 العميد خليفة الشيباني يكشف حصيلة عمليات النهب والسرقة... رسالة خاصة من وزير الداخلية الجزائري للأمنيين... فيديو... وحدات الحرس الوطني تتصدى لعميات النهب في حي... يوسف المساكني يهزم المنتخب التونسي الإرهابي برهان البولعابي يعترف بذبح الشهيد مبروك... مواجهات حي التضامن: استعمال السيوف في شارعي 105 وابن خلدون والي الكاف: سيتم تجميد نشاط مُعتمدة ساقية سيدي يوسف
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