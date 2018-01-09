احتجاجات ليلية بمدينة سيدي علي بن عون

سيدي علي بن عون- الشروق اون لاين – زهير المليكي

شهدت ليلة البارحة مدينة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد تحركات احتجاجية حيث اقدم المحتجون على غلق بعض الطرقات والانهج باشعالهم العجلات المطاطية. هذا وقد تدخلت قوات الامن الوطني عدة مرات محاولة تفريهم .ومنذ ساعات الفجر عاد الهدوء الى البلدة التي تشهد انتصاب السوق الاسبوعية.