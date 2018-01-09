سيدي بوزيد: مسيرة احتجاجية للمطالبة بالتنمية والتشغيل والتنديد بغلاء الاسعار

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

المسيرة التي دعا إليها الاتحاد المحلي للشغل جابت شوارع المدينة تاتي في اطار يوم الشهيد 9 جانفي 2011 ذكرى استشهاد 5 من ابناء الرقاب.

خرجت منذ قليل من امام مقر الاتحاد المحلي للشغل بالرقاب مسيرة احتجاجية للمطالبة بالتنمية والتشغيل وللتنديد الزيادات في اسعار بعض المواد.