في زيارة غير معلنة: رئيس الحكومة يتحول الى ذهيبة مرفوقا بوزير الدفاع‎

الشروق اون لاين- يثرب مشيري

تحول، منذ قليل، رئيس الحكومة يوسف الشاهد في زيارة غير معلنة إلى الثكنة العسكرية بذهيبة من ولاية تطاوين مرفوقا بوزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي للإطلاع على عمل الوحدات والتشكيلات العسكرية وتفقدها وللاشارة فقد ادى صباح اليوم الثلاثاء رئيس الحكومة مرفوقا بوزير الدفاع زيارة تفقدية الى الثكنة العسكرية بالرمادة.