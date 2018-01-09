سفيان السليتي: الاحتفاظ ب 14 شخصا على خلفية الاحتجاجات الاخيرة

افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليتي اليوم الثلاثاء انه تم الاحتفظ ب 14 شخصا من بين الموقوفين خلال الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق بالعاصمة

واوضح السليتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان التهم الموجهة لهذه العناصر هي "الاعتداء المدبر ضد الجولان بالطريق العام والتعاصي على موظف عمومي حال مباشرة وظيفته لجبره على ترك امر من علائق وظيفته "

واضاف انه تم ايضا توجيه تهمة "الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته من جمع مركب من عدة اشخاص "مبينا ان الابحاث متواصلة مع النيابة العمومية بتونس

يذكر ان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، كان افاد ان عددا من المناطق بولايتي تونس ومنوبة وقفصة والقصرين شهدت احداث عنف ونهب للممتلكات ومواجهات مع اعوان الامن في الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء.