وزارة الداخلية تطلق هاشتاغ اثر مواجهات ليلة أمس

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

اطلقت وزارة الداخلية عبر مكتب الاعلام والاتصال هاشتاغ عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك #ما_تخربش_بلادك_تونس_محتاجتلك من اجل حث المواطنين على المحافظة على مكتسبات الدولة والدعوة الى التظاهر السلمي وفق مقتضيات القانون