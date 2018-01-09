يوسف الشاهد: 2018 ستكون آخر سنة صعبة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

دعا صباح اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح لشمس اف أم خلال زيارة تفقد للقوات الحدوديّة برمادة من ولاية تطاوين لعدم تهويل الامور بخصوص مسألة غلاء الاسعار .

وقال الشاهد فى تصريح لإذاعة شمس اف أم، "الوضع الاقتصادي صعب لكن يجب أن لا نهول الامور خاصة فى ظل وجود العديد من الاشاعات التي تجتاح موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".

وتابع قائلا "هناك بوادر ايجابية وسوف تتحسن الاوضاع ..وسنة 2018 ستكون آخر عام صعيب وأخر ميزانية صعيبة" وفق تعبيره.

واضاف الشاهد "هناك مؤشرات حقيقية فى الاقتصاد التونسي" .