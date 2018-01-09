والي منّوبة يكشف حقيقة حقيقة "وفاة مواطن ثان" بمدينة طبربة

نفى والي منوبة أحمد السماوي في تصريح إذاعي تسجيل حالة وفاة ثانية في مدينة طبربة.

يذكر انّ وزارة الداخلية افادت في بلاغ لها مساء الاثنين أن القسم الإستعجالي بالمستشفى المحلي بطبربة تولى قبول شخص من مواليد 1972 حيث أكد الطاقم الطبي بالمستشفى المذكور أن المعني في حالة غير طبيعية ويعاني من مرض مزمن (ضيق التنفس) ولا يحمل أية آثار عنف أو دهس و تم نقله إلى مستشفى الرابطة بالعاصمة، ورغم تقديم الإسعافات اللازمة له إلا أنه توفي هناك.

وقد تمت إحالته على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

من جهتها، اعلنت وزارة الصحة انه تمّ تسجيل حالة وفاة المواطن "خمسي اليفرني" البالغ من العمر 43 سنة، أصيل معتمدية طبربة، بعد تلقيه الاسعافات اللازمة بقسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بطبربة، ثم نقله لانعاشه بقسم الاستعجالي بمستشفى الرابطة بالعاصمة.