جندوبة: العثور على جثة كهل مشنوق بمنزله

جندوبة - الشروق أونلاين- عبد الكريم السلطاني

عثرت عائلة صباح اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2018 على جثة كهل وهو رب العائلة من مواليد 1966 تتدلى الى حبل بمنزله الكائن بمنطقة بلاريجيا والهالك هو كهل يشتغل بمؤسسة صحية بالعاصمة والتي قدم منها الى منزله بمنطقة بلاريجيا يوم امس الاثنين.

هذا وقد تم اعلام الامن بالحادثة وبحضور ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة تم رفع الجثة ونقلها بواسطة سيارة الحماية المدنية نحو المستشفى الجهوي بجندوبة لعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة وتحديد أسباب الوفاة.

كما تم فتح تحقيق أمني في الحادثة لمعرفة أسباب الوفاة التي بدت غامضة رغم المعلومات التي تفيد بأن اسبابا ومشاكل عائلية قد تكون وراء اقدام الكهل على الانتحار.