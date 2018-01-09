جندوبة: العثور على جثة كهل مشنوق بمنزله

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جندوبة - الشروق أونلاين- عبد الكريم السلطاني
عثرت عائلة صباح اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2018 على جثة كهل وهو رب العائلة من مواليد 1966 تتدلى الى حبل بمنزله الكائن بمنطقة بلاريجيا والهالك هو كهل يشتغل بمؤسسة صحية بالعاصمة والتي قدم منها الى منزله بمنطقة بلاريجيا يوم امس الاثنين.
هذا وقد تم اعلام الامن بالحادثة وبحضور ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة تم رفع الجثة ونقلها بواسطة سيارة الحماية المدنية نحو المستشفى الجهوي بجندوبة لعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة وتحديد أسباب الوفاة.
كما تم فتح تحقيق أمني في الحادثة لمعرفة أسباب الوفاة التي بدت غامضة رغم المعلومات التي تفيد بأن اسبابا ومشاكل عائلية قد تكون وراء اقدام الكهل على الانتحار.
جندوبة - الشروق أونلاين- عبد الكريم السلطاني
عثرت عائلة صباح اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2018 على جثة كهل وهو رب العائلة من مواليد 1966 تتدلى الى حبل بمنزله الكائن بمنطقة بلاريجيا والهالك هو كهل يشتغل بمؤسسة صحية بالعاصمة والتي قدم منها الى منزله بمنطقة بلاريجيا يوم امس الاثنين.
هذا وقد تم اعلام الامن بالحادثة وبحضور ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة تم رفع الجثة ونقلها بواسطة سيارة الحماية المدنية نحو المستشفى الجهوي بجندوبة لعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة وتحديد أسباب الوفاة.
كما تم فتح تحقيق أمني في الحادثة لمعرفة أسباب الوفاة التي بدت غامضة رغم المعلومات التي تفيد بأن اسبابا ومشاكل عائلية قد تكون وراء اقدام الكهل على الانتحار.
-
17:02الان: الشاهد يجتمع بوزيري الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الامنية والعسكرية
09 جانفي 2018
-
16:49إسرائيليون يطعنون نجل شقيق رئيس وزراء فرنسا
09 جانفي 2018
-
16:35شلغوم: قانون المالية 2018 لا يتضمن اي اجراء من شانه ان يؤثر على نشاط المؤسسات
09 جانفي 2018
-
16:19جلمة: وحدات الجيش تؤمن المؤسسات العمومية
09 جانفي 2018
-
16:05محتجون يغلقون الطريق الوطنية رقم 1 بين صفاقس وقابس
09 جانفي 2018
-
15:55الطبوبي يدعو إلى زيادة استثنائية عاجلة في منح العائلات المعوزة وفي الأجر الأدني
09 جانفي 2018
-
15:38نائب رئيس البرلمان العربي: الخلافات بين تونس والامارات "سحابة صيف"
09 جانفي 2018
-
-
15:15عودة الهدوء إلى معتمدية القطار اثر الاحتجاجات التي جدت البارحة
09 جانفي 2018
-
14:58هدوء حذر يسود منطقتي التضامن والمنيهلة
09 جانفي 2018
-
14:55ملولش: إشعال العجلات المطاطية احتجاجا على غلاء الأسعار
09 جانفي 2018
-
14:54عودة الهدوء الى طبربة وخسائر تطال فرع بنكي بها ومركز الامني الوطني بالبطان
09 جانفي 2018
-
14:44في قفصة والقطار: عمليات نهب وتخريب وحرق مركز امني وايقافات عديدة
09 جانفي 2018
-
14:39ماذا في لقاء رئيس الجمهورية برئيس البرلمان؟
09 جانفي 2018
-
14:33مقتل 8 "إرهابيين" في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية بالعريش
09 جانفي 2018
-
-
14:22تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجرجيس
09 جانفي 2018
-
14:14القصرين: حجز أكثر من 1200 علبة دخان مجهولة المصدر
09 جانفي 2018
-
14:05بنزرت: الاحتفاظ بمواطن تركي يشتبه في ضلوعه في جريمة قتل
09 جانفي 2018
-
13:57سيدي بوزيد: مواجهات بين عدد من المحتجين والوحدات الامنية
09 جانفي 2018