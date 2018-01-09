الشاهد: الحكومة ستطبّق القانون على المخربّين ومن يحرّضونهم

اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح اذاعي صباح اليوم الثلاثاء أن ما شهدته عدد من جهاة البلاد لا يعتبر احتجاجا وانما هو عمليات نهب وتخريب واعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

وشدّد رئيس الحكومة في تصريح لاذاعة موزاييك خلال زيارة تفقد للقوات الحدوديّة برمادة من ولاية تطاوين، على أنّ حقّ التظاهر يكفله القانون لكن لا وجود لاحتجاجات ليليّة في البلدان الديمقراطيّة، على حدّ تعبيره.

وتوعّد يوسف الشاهد من وصفهم بالمخربّين ومن يقومون بتحريضهم، بأن الحكومة ستطبق عليهم القانون مشدّدا على أنّ الدولة تحمي المتظاهرين السلميين.

هذا وصرّح رئيس الحكومة أن سبب زيارته إلى المنطقة الحدوديّة، بأنها تندرج في اطار تفقد سير العمل وتأمين الحدود التونسيّة في سياق مساعي الدولة المتواصلة في مكافحة الإرهاب متواصلة.